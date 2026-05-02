Tối 2/5, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết hình ảnh nghi hai con cá sấu xuất hiện trên sông Tiểu Cần là sản phẩm do AI tạo dựng.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 18h ngày 1/5, Công an xã Tiểu Cần nhận tin báo của người dân về việc phát hiện hai con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần (ấp 1, xã Tiểu Cần), gần cầu đường D6 – khu vực chuẩn bị thi công, kèm hình ảnh do người dân cung cấp.

Nhận định vụ việc có thể ảnh hưởng an toàn người dân ven sông, Công an xã đã báo cáo cấp trên, tham mưu Thường trực Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các đơn vị, ấp thông báo người dân nâng cao cảnh giác, không xuống sông; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý phù hợp để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng và kiểm lâm Vĩnh Long tìm kiếm dọc sông, không phát hiện dấu hiệu cá sấu. Ảnh: Cổng TTĐT UBND xã Tiểu Cần.

Đến sáng 2/5, Công an xã phối hợp các đơn vị thuộc UBND xã và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long dùng xuồng máy tìm kiếm khoảng 3km theo vị trí người dân cung cấp, nhưng không phát hiện cá sấu.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận định hình ảnh do người dân cung cấp có dấu hiệu chỉnh sửa bằng công nghệ AI, nhằm cung cấp thông tin sai sự thật.

Công an xã Tiểu Cần phối hợp Phòng PA05 Công an tỉnh Vĩnh Long mời ông L.T.V (48 tuổi) và con trai L.G.D (22 tuổi, cùng ngụ ấp 1, xã Tiểu Cần) - người cung cấp thông tin - đến làm việc.

Đến 17h cùng ngày, D. thừa nhận hình ảnh hai con cá sấu là giả, được tạo dựng từ ảnh sông Tiểu Cần rồi ghép thêm hình cá sấu để trêu đùa, không lường trước hậu quả gây hoang mang dư luận.

Cơ quan công an làm việc với L.G.D. Ảnh: CACC

Hiện Công an xã đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 1/5, UBND xã Tiểu Cần phát cảnh báo về việc xuất hiện cá sấu trên sông sau khi nhận tin báo của người dân.

Chính quyền sử dụng loa phát thanh khuyến cáo người dân không xuống sông tắm, bắt cá, không tụ tập hiếu kỳ, đồng thời lưu ý bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Các fanpage của xã đăng tải hình ảnh, thông tin liên quan, thu hút sự chú ý dư luận, nhưng đến tối cùng ngày đã gỡ bỏ.

Hiện, trang thông tin điện tử UBND xã Tiểu Cần đã đăng bài đính chính, xác nhận hình ảnh cá sấu là sản phẩm do AI tạo dựng.