Ngày 7/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa (Quảng Ninh), cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện một con cá sấu cỡ lớn.

Người dân và chính quyền địa phương phối hợp bắt con cá sấu cỡ lớn. Ảnh: Đ.X

Khoảng 7h sáng cùng ngày, trong lúc đi làm, người dân thôn Quảng Sơn 4, xã Đường Hoa phát hiện một con cá sấu đang di chuyển dưới mương nước cạnh đường. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo đến chính quyền địa phương.

Con cá sấu được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: Đ.X

Người dân cùng chính quyền địa phương đã phối hợp bắt giữ con cá sấu, sau đó bàn giao cho lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, quản lý theo quy định.