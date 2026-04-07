Ngày 7/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa (Quảng Ninh), cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện một con cá sấu cỡ lớn.

Người dân và chính quyền địa phương phối hợp bắt con cá sấu cỡ lớn. Ảnh: Đ.X

Khoảng 7h sáng cùng ngày, trong lúc đi làm, người dân thôn Quảng Sơn 4, xã Đường Hoa phát hiện một con cá sấu đang di chuyển dưới mương nước cạnh đường. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo đến chính quyền địa phương.

Con cá sấu được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: Đ.X

Người dân cùng chính quyền địa phương đã phối hợp bắt giữ con cá sấu, sau đó bàn giao cho lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, quản lý theo quy định.

11 người ở Thanh Hóa nghi bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn Gia đình ông H. ở Thanh Hóa làm thịt cá sấu hỏa tiễn (còn gọi là cá Phúc Lộc Thọ) nuôi trong nhà để đãi khách. Sau bữa ăn, 11 người xuất hiện triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, nghi bị ngộ độc.

Vụ cá sấu sổng chuồng cắn chân thầy giáo: Người nuôi bị phạt hơn 300 triệu đồng Ông N.M.T., người nuôi con cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh, bị phạt hành chính 315 triệu đồng vì hành vi nuôi nhốt trái phép động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.