11 người ở Thanh Hóa nghi bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễnGia đình ông H. ở Thanh Hóa làm thịt cá sấu hỏa tiễn (còn gọi là cá Phúc Lộc Thọ) nuôi trong nhà để đãi khách. Sau bữa ăn, 11 người xuất hiện triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, nghi bị ngộ độc.
Ngày 7/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa (Quảng Ninh), cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện một con cá sấu cỡ lớn.
Khoảng 7h sáng cùng ngày, trong lúc đi làm, người dân thôn Quảng Sơn 4, xã Đường Hoa phát hiện một con cá sấu đang di chuyển dưới mương nước cạnh đường. Ngay sau đó, vụ việc được báo cáo đến chính quyền địa phương.
Người dân cùng chính quyền địa phương đã phối hợp bắt giữ con cá sấu, sau đó bàn giao cho lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, quản lý theo quy định.
Vụ cá sấu sổng chuồng cắn chân thầy giáo: Người nuôi bị phạt hơn 300 triệu đồngÔng N.M.T., người nuôi con cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh, bị phạt hành chính 315 triệu đồng vì hành vi nuôi nhốt trái phép động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Thả lưới trên sông, người đàn ông hoảng hốt vì bắt được cá sấu trưởng thànhThấy vật thể lớn quẫy mạnh trong lưới, ngư dân ở Tây Ninh kéo lên thì phát hiện một cá thể cá sấu trưởng thành, dài hơn 1m, nặng khoảng 37kg.