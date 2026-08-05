Tôi đã kết hôn 4 năm. Chồng tôi là người chu đáo, thương vợ và luôn có trách nhiệm với gia đình. Dù kinh tế không dư dả nhưng trong 4 năm qua, vợ chồng tôi luôn sống trong êm ấm.

Thế nhưng cuối tuần qua, tôi bất ngờ phát hiện một bí mật của chồng khiến bản thân không biết phải xử lý như thế nào cho hợp lý.

Hôm đó tôi tranh thủ dọn dẹp lại gian gác xép bấy lâu không sử dụng. Trong lúc sắp xếp những thùng đồ cũ từ thời sinh viên của chồng, tôi vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi.

Cuốn sổ bìa đã sờn ghi lại cả những khoản vay của chồng mà tôi không dám đọc kĩ. Ảnh minh họa: H.N

Chiếc hộp phủ bụi, trông có vẻ đã được cất giữ từ lâu. Tôi chưa từng nhìn thấy chiếc hộp này nhưng cũng không mấy bận tâm. Ban đầu, tôi chỉ định đặt nó sang một bên. Nhưng khi nhấc lên, một tấm ảnh nhỏ dính ở dưới đế hộp rơi ra khiến tôi tò mò.

Trong ảnh là chồng tôi thời còn học đại học bên cạnh cô người yêu cũ. Cả hai cười rạng rỡ, trông rất hạnh phúc. Tôi không có nhiều thông tin về chị. Tôi chỉ biết chị qua đời trước khi vợ chồng tôi kết hôn. Sau này, tôi không nghe chồng nhắc đến chị nữa nên cũng không tìm hiểu thêm.

Vì vậy, khi thấy tấm ảnh, tôi quyết định tìm hiểu, mở thử xem bên trong có gì.

Khoảnh khắc nắp hộp bật ra, tôi đã nghĩ sẽ nhìn thấy những lá thư tình, những món quà kỷ niệm hay những lời hứa hẹn của hai người trong quá khứ... Nhưng không, bên trong là những tờ giấy đã ngả màu, những hóa đơn viện phí, giấy vay tiền và một cuốn sổ tay dày đặc chữ viết.

Tôi cầm cuốn sổ lên, do dự rất lâu rồi mới mở ra đọc. Càng đọc, tôi càng bàng hoàng.

Qua những dòng ghi chép ngắn ngủi, tôi biết được rằng nhiều năm trước, người yêu cũ của chồng gặp một tai nạn nghiêm trọng. Khi ấy anh chỉ là một sinh viên sắp ra trường, không có tiền, chưa có công việc ổn định nhưng vẫn chạy vạy khắp nơi để cứu chị.

Anh vay tiền bạn bè, người quen, thậm chí ghi lại cả những khoản vay mà tôi không dám đọc kĩ... Nhưng rồi chị ấy vẫn không qua khỏi.

Sau khi người yêu qua đời, chồng tôi gánh khoản nợ hơn 200 triệu đồng. Trong cuốn sổ, anh ghi lại từng khoản tiền kiếm được, từng khoản nợ đã trả.

Cuốn sổ cũng ghi những khoảnh khắc anh yếu lòng. Anh viết ra rồi lại tự trấn an, động viên mình. Càng đọc, tôi càng thấy thương anh và ghen tị với tình yêu anh dành cho chị.

Nhưng rồi sau ít phút xúc động, tâm trí tôi xuất hiện cảm giác bất an. Những câu hỏi không lời giải liên tiếp hiện lên trong tâm trí tôi.

Anh đã giữ những giấy tờ này từ trước khi gặp tôi. Anh mang theo khi chúng tôi yêu nhau, tiếp tục giấu kín trong nhà sau khi kết hôn. Vì sao lại như vậy? Nếu anh đã thật sự khép lại quá khứ, tại sao vẫn giữ những dòng ghi chép về người yêu cũ…?

Phải chăng đến lúc này, trong trái tim mình, anh vẫn dành một khoảng trời riêng cho người yêu cũ?

Từ hôm đó, lòng tôi rối bời. Tôi có nên nói cho chồng biết mình đã mở chiếc hộp để hỏi rõ mọi chuyện hay nên lặng lẽ cất nó trở lại vị trí cũ, coi như chưa từng phát hiện? Xin mọi người cho tôi lời khuyên đúng đắn.

Độc giả giấu tên