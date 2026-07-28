Mối tình đặc biệt

Anh Trần Văn Hà (SN 1990, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) mắc bệnh xương thủy tinh từ khi mới sinh, cơ thể phát triển không bình thường với cân nặng vỏn vẹn hơn 20kg.

Anh nổi tiếng với nghị lực sống phi thường, vượt qua khiếm khuyết bản thân để sống tự lập.

Năm 2023, anh Hà kết thúc cuộc hôn nhân cổ tích với người vợ lành lặn sau 6 năm đồng hành. Sự đổ vỡ ấy khiến anh hụt hẫng và trống rỗng. Anh lo lắng, tương lai khó có thể tìm được người phù hợp, hỗ trợ mình trong cuộc sống thường ngày và cùng nhau vun đắp tổ ấm nhỏ.

“Dẫu vậy, vì con gái tôi vẫn phải vượt qua đổ vỡ”, anh Hà nói.

Anh Hà và My nên duyên sau thời gian ngắn tìm hiểu

Ba năm qua, anh cố gắng làm việc lo cho bản thân và con gái, không dám nghĩ nhiều về hạnh phúc lứa đôi. Thế nhưng, duyên số lại đến vào lúc anh không ngờ nhất và anh một lần nữa được cuộc đời “xe duyên” cho cô gái lành lặn, đầy chân thành và thấu cảm.

Năm 2026, nhờ một người bạn chung giới thiệu, anh quen biết Trương Thị Hà My (18 tuổi, xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An).

Những ngày đầu, họ trò chuyện qua điện thoại mà không biết mặt nhau. Anh Hà nói đùa: “Anh không biết tán gái. Nếu em thích thì cứ tán anh nhé”. Không ngờ My đáp, cô thực sự đã cảm mến anh.

Khi tò mò tìm vào xem trang cá nhân của anh Hà, My mới biết anh là người khuyết tật. Rồi cô tìm đọc các bài viết về người đàn ông này, càng đọc càng thương và cảm phục nghị lực của anh.

“Nhìn anh trong ảnh, tôi không sốc cũng chẳng sợ hãi, chỉ thấy thương anh nhiều hơn”, My chia sẻ.

My làm việc ở Hưng Yên, còn anh Hà sống ở Nghệ An. Nhận thấy sự chân thành của cô gái kém 18 tuổi, anh Hà rủ My về thăm mình để đôi bên có cơ hội tìm hiểu nhau.

My suy nghĩ suốt mấy ngày liền. “Tôi nghĩ, một khi đồng ý về gặp anh nghĩa là xác định chuyện lâu dài nên phải suy nghĩ kỹ. Cuối cùng, tôi vẫn về với anh ấy”.

My ngồi chuyến xe đêm, vượt hơn 300km về Nghệ An. Anh Hà cùng nhóm bạn khuyết tật ra đón cô vào lúc rạng sáng. Đôi bên gặp nhau với nụ cười rạng rỡ, không có bất cứ khoảng cách nào.

Họ đến với nhau bằng sự thấu hiểu, đồng cảm

Dịp đó, My ở lại với anh Hà 1 tuần. Sự gần gũi và đồng cảm khiến họ thêm niềm tin vào mối quan hệ này.

“Hoàn cảnh của My rất đặc biệt. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, cô ấy sớm phải bươn chải, làm thuê làm mướn để có tiền nuôi em trai. Tôi cũng từng trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm nên khao khát mái ấm bình yên”, anh Hà chia sẻ.

Cảm động trước tình cảm chân thành của cô gái trẻ, nhưng sâu trong lòng, anh Hà vẫn lo mình sẽ khiến cô thêm vất vả.

Anh nói rõ với Hà My những chông gai trước mắt: “Em yêu anh thì phải chấp nhận đương đầu với sự gièm pha của xã hội. Chặng đường sau này, em cũng phải vất vả chăm sóc anh, vì anh là người khuyết tật”.

My không nói gì. Trong đêm đó, cô lẳng lặng đăng một bài viết trên trang cá nhân, công khai mối quan hệ của cả hai, kèm theo dòng nhắn nhủ xúc động: “Em nghĩ rằng, tình yêu đẹp nhất không phải là yêu một người hoàn hảo mà là yêu một người bằng tất cả những gì mình có. Dù anh không lành lặn, tình yêu của em dành cho anh vẫn chân thành và đầy hy vọng”.

Bế bạn trai đi đăng ký kết hôn

Một tuần bên nhau, My chăm sóc bạn trai tận tình từ ăn uống đến tắm rửa. Dù yêu nhau chưa lâu nhưng họ không có bất cứ rào cản hay sự ngượng ngùng nào.

Ngày My về lại Hưng Yên, anh Hà có chút bất an nhưng cũng không nỡ níu kéo. Trong chuỗi ngày xa cách, đã có lúc anh nghĩ, cô gái này từ bỏ anh rồi.

“Rồi một biến cố xảy đến khiến tôi buồn rầu, suy sụp. Hay tin, cô ấy về Nghệ An ngay trong đêm để an ủi tôi. Tôi biết, mình đã tìm được chỗ dựa”, anh Hà nói.

Hình ảnh My bế anh Hà đi đăng ký kết hôn "viral" trên mạng xã hội

Lần này, My quyết tâm ở lại bên cạnh anh. Anh Hà mang theo sự lo lắng, thấp thỏm, nhắn tin xin phép mẹ My cho cả hai nên duyên.

Không ngờ, bà vui vẻ ủng hộ con gái đến với người đàn ông khuyết tật. Bà còn cẩn thận dặn dò chàng rể tương lai: “Mẹ gửi gắm My cho con. Các con thật lòng thương nhau nhé”.

“Mẹ tôi thì khác. Bà lo tôi đã một lần đổ vỡ, lần này lại không thành thì càng thêm khổ. Dẫu vậy, tôi vẫn xin mẹ cho chúng tôi có cơ hội chứng minh”, anh Hà chia sẻ.

Ngày 22/7 vừa qua, anh Hà được bạn gái 18 tuổi bế đến Ủy ban nhân dân xã Quỳ Hợp đăng ký kết hôn. "Khoảnh khắc ẵm bồng" ấy được anh đăng tải lên trang cá nhân, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng 40 nghìn lượt “thả tim”.

Vẫn có những ý kiến trái chiều xung quanh mối duyên này, thế nhưng, nụ cười của cả hai trong ngày vui phần nào cho thấy, họ kiên định với lựa chọn của mình.

“Đêm trước ngày đi đăng ký kết hôn, mẹ tôi bất ngờ nhắn cho tôi ‘con hãy đem Hà My về cho mẹ nhé. Mẹ đón nhận các con’. Thì ra, trước đó mẹ tôi xem một video của hai đứa, thấy được tình cảm chân thành Hà My dành cho tôi nên thêm tin tưởng”, anh Hà kể.

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc cách quê nhà khoảng 80km. Sắp tới, họ sẽ chuyển về Quỳ Hợp, sống cùng mẹ anh Hà. Họ đã sẵn sàng bước vào một hành trình mới, yêu thương, thấu hiểu và sống vì nhau.

Ảnh: NVCC