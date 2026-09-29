Sự việc xảy ra vào sáng 27/9 tại trị trấn Falmouth, bang Massachusetts, Mỹ. Trước 7 giờ sáng, cảnh sát Falmouth nhận được tin báo về một chiếc ô tô đang trôi dạt ở khu vực bãi biển, đoạn phía trước Câu lạc bộ Du thuyền Falmouth trên đường Clinton Avenue.

Khi có mặt, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc Mazda CX-5 đang trôi ở gần bờ biển. Phần đầu chiếc SUV bị hư hỏng khá nặng, trong xe không có người. Cảnh sát lập tức tiến hành tìm kiếm tài xế, đồng thời điều xe cứu hộ hạng nặng tới trục vớt chiếc Mazda CX-5 khỏi mặt nước.

Chiếc Mazda CX-5 đang trôi trên bờ biển ở thị trấn Falmouth.

Qua kiểm tra hiện trường và lần theo hành trình của chiếc xe, cảnh sát xác định trước khi lao xuống biển, chiếc CX-5 đã đi tới giao lộ Falmouth Heights Road và Grand Avenue nhưng không dừng tại biển STOP. Chiếc xe sau đó tiếp tục lao thẳng về phía bãi biển, đâm xuyên qua hàng rào ngăn cách vỉa hè với bãi cát rồi lao xuống nước.

Cuộc điều tra sau đó lại hé lộ thêm những tình tiết mới. Khi kiểm tra khu vực lân cận, cảnh sát phát hiện dấu vết cho thấy đã có một vụ cố gắng đột nhập vào Câu lạc bộ Du thuyền Falmouth. Một số đồ vật bị vứt lại cũng được tìm thấy trong khuôn viên câu lạc bộ.

Khoảng 8h30 cùng ngày, tức khoảng một tiếng rưỡi sau khi chiếc Mazda CX-5 được phát hiện dưới nước, cảnh sát tìm thấy người được cho là đã điều khiển chiếc xe.

Đó là một nam thanh niên 23 tuổi đến từ bang Florida, đang nghỉ tại khách sạn Tides gần hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nam tài xế 23 tuổi đã lái xe Mazda CX-5 lao thẳng xuống bãi biển

Cảnh sát Falmouth cho biết vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và dự kiến có thể đưa ra các cáo buộc hình sự sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

Hiện nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân khiến nam thanh niên lái chiếc Mazda CX-5 lao thẳng xuống bãi biển, cũng chưa kết luận người này có liên quan đến dấu vết của vụ cố gắng đột nhập Falmouth Yacht Club được phát hiện gần đó hay không.

Theo Boston

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