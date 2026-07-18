Ra mắt vào năm 2011, CX-5 là mẫu xe đầu tiên của Mazda áp dụng triết lý công nghệ Skyactiv, mở ra giai đoạn phát triển mới của hãng xe Nhật Bản. Đến năm 2026, doanh số toàn cầu của Mazda CX-5 đã vượt mốc 5 triệu xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Mazda trong nhiều năm liên tiếp.

Mazda CX-5 là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda trên toàn cầu. Ảnh: USNews

Tuy nhiên, sự phổ biến không đồng nghĩa với việc CX-5 là lựa chọn hoàn hảo nhất trong phân khúc. SUV cỡ C hiện là một trong những phân khúc cạnh tranh gay gắt nhất thế giới khi hầu hết các hãng xe đều tung ra những sản phẩm sở hữu công nghệ mới, hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu và khoang nội thất ngày càng rộng rãi.

Theo tổng hợp từ nhiều chuyên trang đánh giá xe uy tín như Edmunds, Kelley Blue Book (KBB), Car And Driver, J.D. Power và Carwow, có 4 mẫu SUV được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Mazda CX-5 ở nhiều tiêu chí khác nhau.

Toyota RAV4

Đứng đầu danh sách là Toyota RAV4 2026 - mẫu SUV bán chạy nhất thế giới nhiều năm liên tiếp. Trên trang Edmunds, điểm tổng thể của RAV4 đạt 8,1/10, cao hơn đáng kể mức 6,5/10 của Mazda CX-5. Trang Car and Driver cũng xếp RAV4 ở vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng SUV cỡ C.

Độ tin cậy của Toyota RAV4 luôn nằm trong nhóm dẫn đầu theo các khảo sát của các tổ chức đánh giá xe. Ảnh: Edmunds

Ngoài ra, trang Kelley Blue Book (KBB) còn chỉ ra điểm mạnh lớn nhất của RAV4 nằm ở khoang hành lý rộng hơn CX-5, toàn bộ phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hybrid và giá trị bán lại thuộc nhóm tốt nhất phân khúc. Đặc biệt, phiên bản RAV4 Plug-in Hybrid (PHEV) còn được đánh giá là một trong những SUV tiết kiệm nhiên liệu và mạnh mẽ nhất hiện nay.

Đáng chú ý, độ tin cậy của Toyota RAV4 luôn nằm trong nhóm dẫn đầu theo các khảo sát của các tổ chức đánh giá xe như J.D. Power và Consumer Reports. Trong khi đó, Mazda CX-5 không có được sự đa dụng như vậy và đó là một phần lý do tại sao nhiều trang đánh giá RAV4 cao hơn.

Khác với nhiều thị trường trên thế giới, Toyota RAV4 hiện chưa được Toyota Việt Nam phân phối chính hãng. Hiện chỉ có một số doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân đưa xe về nước với số lượng hạn chế, chủ yếu là phiên bản Hybrid hoặc Plug-in Hybrid với giá bán tương đối cao, dao động khoảng 1,7-2 tỷ đồng.

Honda CR-V

Honda CR-V luôn là đối thủ đáng gờm của Mazda CX-5. Theo đánh giá của trang Car And Driver, Honda CR-V 2026 đạt điểm tuyệt đối 10/10, trong khi Mazda CX-5 chỉ đạt 8/10. Khoảng cách này cũng thể hiện rõ hơn khi CR-V nhận được giải thưởng "Lựa chọn của biên tập viên" và đứng đầu danh sách những chiếc SUV cỡ C tốt nhất của tạp chí này, trong khi CX-5 chỉ xếp thứ sáu trong cùng danh sách đó.

Trang Car And Driver đánh giá Honda CR-V 2026 đạt điểm tuyệt đối 10/10. Ảnh: Honda

Khoảng cách điểm số này cũng được duy trì ở các trang đánh giá khác. Edmunds cũng đánh giá CR-V cao hơn với 7,5/10, còn Kelley Blue Book chấm tới 4,8/5, thuộc nhóm SUV cỡ C tốt nhất thị trường. Carwow là ngoại lệ duy nhất ở đây khi chuyên trang này chấm điểm CR-V và CX-5 ngang nhau ở mức 7/10 điểm.

Theo các chuyên gia ô tô, Honda CR-V ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng, hàng ghế sau thoải mái, động cơ hybrid vận hành mượt, hệ thống Honda Sensing tiêu chuẩn và mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Đây cũng là một trong những mẫu SUV có doanh số cao nhất tại Mỹ nhiều năm liên tiếp, cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4.

Tại Việt Nam, Honda CR-V thế hệ mới đang được Honda Việt Nam phân phối với 4 phiên bản, gồm cả bản động cơ xăng tăng áp và phiên bản e:HEV RS sử dụng công nghệ hybrid tự sạc. Giá niêm yết hiện dao động từ 1,039-1,250 tỷ đồng.

Volkswagen Tiguan

Hiện tại, Volkswagen Tiguan có thể không phổ biến bằng các đối thủ Nhật Bản nhưng thế hệ mới của mẫu xe này lại nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Các đánh giá từ Car And Driver chấm Volkswagen Tiguan 2026 ở mức 9/10 điểm và nhận được giải thưởng Lựa chọn của Biên tập viên, trong khi Mazda CX-5 chỉ đạt 8/10 điểm.

Volkswagen Tiguan thế hệ mới nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Ảnh: Volkswagen

Edmunds đánh giá Tiguan đạt 7,6/10 điểm, cao hơn Mazda CX-5 với 6,5/10 điểm. Còn trang Carwow chấm điểm Tiguan 8/10, so với 7/10 điểm của CX-5. Điểm mạnh của Tiguan gồm khả năng cách âm tốt, cảm giác lái chắc chắn theo phong cách xe Đức, nội thất hiện đại và công nghệ hỗ trợ người lái phong phú.

Bên cạnh đó, thế hệ mới của Tiguan còn được Volkswagen nâng cấp đáng kể về thiết kế, động cơ và hệ thống giải trí, giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn hấp dẫn với những khách hàng muốn trải nghiệm chất xe châu Âu. Volkswagen Tiguan đang được phân phối tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc và vẫn là thế hệ cũ với giá bán 1,688 tỷ đồng. Tuy nhiên, thế hệ mới của mẫu xe này vẫn chưa được đưa về.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2026 là mẫu xe khép lại danh sách nhưng lại được Edmunds đánh giá cao nhất. Trong bảng xếp hạng SUV cỡ C dưới 40.000 USD của chuyên trang này, Hyundai Tucson Hybrid 2026 đứng số một, đạt 8,8/10 điểm. Trong khi đó, Mazda CX-5 chỉ đạt 6,5/10 điểm và đứng ở vị trí thứ 13. Còn trang Carwow xếp ở giữa, chấm cho Tucson và CX-5 với số điểm bằng nhau là 7/10.

Hyundai Tucson Hybrid được xem là đối thủ trực tiếp của Toyota RAV4 Hybrid và Honda CR-V Hybrid. Ảnh: Hyundai

Theo các chuyên gia từ các chuyên trang uy tín đánh giá, Hyundai Tucson ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng, hệ thống giải trí hiện đại, công nghệ an toàn đầy đủ, động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu và giá bán cạnh tranh. Tại nhiều thị trường, Hyundai Tucson Hybrid được xem là đối thủ trực tiếp của Toyota RAV4 Hybrid và Honda CR-V Hybrid.

Tại Việt Nam, Hyundai Tucson là mẫu xe cạnh tranh trực tiếp nhất với Mazda CX-5 khi có giá bán khá tương đồng, ở mức từ 769-989 triệu đồng. Đây cũng là một trong những mẫu SUV cỡ C thường xuyên nằm trong nhóm xe bán chạy nhất phân khúc.

Nhìn chung, các bảng xếp hạng chỉ mang tính tham khảo bởi mỗi tổ chức sử dụng tiêu chí đánh giá khác nhau. Nếu ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, Toyota RAV4 Hybrid hay Hyundai Tucson Hybrid là những lựa chọn nổi bật. Người thích không gian rộng rãi có thể cân nhắc Honda CR-V còn Volkswagen Tiguan phù hợp với khách hàng yêu thích cảm giác lái kiểu châu Âu.

Trong khi đó, Mazda CX-5 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc với những người đề cao thiết kế, chất lượng hoàn thiện và cảm giác cầm lái. Chính vì vậy, việc mẫu xe nào "tốt hơn" còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, ngân sách và sở thích của từng khách hàng hơn là chỉ dựa vào điểm số từ các chuyên trang đánh giá xe.

Tổng hợp (Theo CarAndDriver, J.D. Power, Edmunds, Carwow, Kelley Blue Book)

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