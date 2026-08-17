Dù thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng hay sụt giảm sức mua, xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) vẫn luôn là dòng xe chủ lực nhờ phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 9.738 chiếc xe đa dụng gồm SUV và crossover được bán ra trong tháng 7/2026, tăng 9,9% so với tháng 6 (8.864 chiếc) và chiếm tới 54,8% tổng lượng xe du lịch bán ra thị trường trong tháng.

Nhóm xe này còn chiếm tỷ lệ lớn hơn với hai hãng xe VinFast và Hyundai khi luôn đóng góp trên dưới 70% tổng lượng xe du lịch thương hiệu bán ra thị trường Việt Nam.

Thiết kế gầm cao, không gian rộng rãi, tầm quan sát thoáng cùng khả năng vận hành linh hoạt giúp dòng xe này đáp ứng đa dạng nhu cầu từ đi phố, đi xa đến phục vụ gia đình.

Lộ diện 5 cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cỡ trung

Ở top xe gầm cao cỡ trung (SUV/crossover cỡ C-D) sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 7, các vị trí dẫn đầu lần lượt gồm Mazda CX-5, Ford Territory, Ford Everest, Mitsubishi Destinator và Hyundai Tucson. Cả 5 mẫu xe trên đều có lượng bán ra tăng trưởng khá so với tháng trước đó.

Cụ thể, THACO-Mazda đã bàn giao 1.177 chiếc CX-5 cho khách Việt trong tháng 7, tăng 7,4% so với tháng 6 và dẫn đầu phân khúc SUV/crossover cỡ trung. Doanh số luỹ kế từ đầu năm đến nay của mẫu crossover cỡ C này đạt tới 9.352 chiếc, xếp ở vị trí thứ 2 nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong toàn thị trường, chỉ sau Toyota Yaris Cross.

Đối thủ số 1 của Mazda CX-5 là Ford Territory từ vị trí thứ 3 của tháng trước đã tăng 1 bậc và vươn lên vị trí thứ 2 với doanh số 980 chiếc, tăng 25% so với tháng 6. Territory cũng chính là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu xe Mỹ trong tháng 7 vừa qua. Lượng bán ra cộng dồn trong năm 2026 của mẫu C-SUV này là 7.124 chiếc.

Mazda CX-5 vẫn có sức bán đều đặn trên 1.000 chiếc/tháng. Ảnh: THACO

Ford Everest xếp ở vị trí thứ 3 với 849 chiếc được bán ra trong tháng 7, tăng nhẹ 3,8% so với tháng 6. Đây là mẫu D-SUV duy nhất thường xuyên góp mặt trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Tổng cộng đã có 6.950 chiếc Everest được bàn giao tới tay khách hàng Việt từ đầu năm đến nay, dẫn đầu tuyệt đối phân khúc SUV cỡ D.

Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy còn ghi nhận sự góp mặt của 2 cái tên ở phân khúc C-SUV là Mitsubishi Destinator (725 chiếc - xếp thứ 4) và Hyundai Tucson (663 chiếc - xếp thứ 5).

Giải mã sức hút của Mazda CX-5 và Ford Everest

Nhìn vào bảng xếp hạng doanh số nhóm SUV/crossover cỡ C và D qua các tháng, Mazda CX-5 và Ford Everest là hai cái tên có sức hút bền bỉ nhất. Không chỉ thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu, hai mẫu xe còn tạo ra khoảng cách đáng kể với nhiều đối thủ cùng phân khúc, dù cách chinh phục khách hàng của mỗi mẫu hoàn toàn khác nhau.

Với Mazda CX-5, lợi thế lớn nhất nằm ở khả năng cân bằng giữa thiết kế, trang bị và giá bán. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, CX-5 liên tục nằm trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường, dù mẫu xe này không có những thay đổi mang tính đột phá về kiểu dáng. Quan trọng hơn, giá bán và chính sách kinh doanh là "vũ khí" đặc biệt của CX-5.

Mẫu xe này nhiều lần được điều chỉnh giá, khuyến mại hoặc tạo ra các phiên bản có mức giá cạnh tranh, thậm chí tiệm cận một số mẫu SUV cỡ B. Điều đó khiến CX-5 không chỉ cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc mà còn tạo sức ép lên những mẫu xe nhỏ hơn.

Với người mua gia đình cần một chiếc SUV rộng rãi, ngoại hình đẹp, trang bị đủ dùng nhưng không muốn chi quá nhiều tiền, CX-5 trở thành lựa chọn tương đối dễ thuyết phục.

Ford Everest lại thành công theo một cách khác. Ngoài sức hút vốn có của một mẫu xe hầm hố, mạnh mẽ đậm chất Mỹ, chiếc SUV cỡ D này đang hưởng lợi từ việc phân khúc ngày càng thiếu những đối thủ đủ sức cạnh tranh.

Ford Everest dẫn đầu tuyệt đối ở phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam. Ảnh: FVN

Hyundai Santa Fe từng là cái tên bám đuổi Everest khá sát, nhưng sau khi chuyển sang thế hệ mới, mẫu xe Hàn Quốc không còn duy trì được vị thế doanh số như trước. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Santa Fe chỉ bán được khoảng 1.179 xe, trung bình chưa tới 170 xe/tháng.

Trong khi đó, Toyota Fortuner đã quá lâu không được làm mới cũng không còn giữ được doanh số như giai đoạn hoàng kim, dù sở hữu lợi thế về thương hiệu và nền tảng khung gầm rời. Còn những cái tên khác như Mazda CX-8, KIA Sorento, Mitsubishi Pajero Sport... lại khá kén khách, chưa tạo ra sức hút đặc biệt.

Vì vậy, Everest gần như đang một mình chiếm lĩnh phần lớn nhu cầu đối với nhóm D-SUV thiên về tính đa dụng, vận hành mạnh và phù hợp cả gia đình lẫn nhu cầu đi đường dài.

Nói cách khác, CX-5 thắng nhờ giá trị/giá bán, còn Everest thắng nhờ sản phẩm và khoảng trống đối thủ. Đây cũng là lý do hai mẫu xe vẫn duy trì được sức hút trong bối cảnh thị trường xe gầm cao đa dụng ngày càng cạnh tranh hơn.

Bạn có bình luận thế nào về bảng xếp hạng xe bán chạy ở trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!