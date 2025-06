Không ít phụ nữ đang phải chịu cảnh bạo lực gia đình dưới nhiều hình thức. Có người mạnh mẽ quyết chấm dứt cuộc hôn nhân "độc hại" nhưng có người cố gắng nhẫn nhịn ở lại vì nhiều lý do. Một số người tìm đến chuyên gia tâm lý để được tham vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Chồng ngoại tình lại vũ phu

5 năm trước, My (khi ấy 24 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) vô tình được Kiên (hơn cô 10 tuổi, chủ một công ty vận chuyển hàng hóa) ra mặt “giải vây”, khi cô bị một vị khách say xỉn quấy rối trong lúc dẫn tour ở Phú Quốc.

Phải lòng nhau từ hôm ấy, họ nhanh chóng hẹn hò và nên duyên vợ chồng.

Sau kết hôn, Kiên tỏ ra là người chồng yêu chiều vợ. Khi My mang thai con gái đầu lòng, dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian đưa vợ đi khám thai định kỳ, tham gia lớp học tiền sản… Tất cả điều đó khiến My rất mãn nguyện.

Nhưng sau đó, Kiên bắt đầu lấy lý do công việc để đi sớm về muộn... My lén tìm hiểu thì nhận được tin “sốc”, rằng chồng đang qua lại với một cô gái làm ở quán bar.

Vỡ mộng hôn nhân, My khóc lóc suy sụp. Thấy vợ như vậy, Kiên ra sức dỗ dành, hứa hẹn sẽ chấm dứt mối quan hệ sai trái kia. Song, chỉ vài tháng sau, My lại phát hiện chồng cặp kè với gái mại dâm nên kiên quyết đòi ly hôn.

Lúc này, Kiên cũng bộc lộ bản chất. Anh ta vung tay, rút thắt lưng đánh vợ.

Nhiều người phụ nữ bị chồng bạo hành nhưng không dám rời đi. Ảnh minh họa

Dù My bị phản bội, đánh đập nhưng người ngoài nhìn vào vẫn xuýt xoa ghen tị vì cô lấy được chồng tài giỏi, nhà cao cửa rộng,... Không ai biết My sống thu mình, lặng lẽ như một chiếc bóng trong chính nơi từng là tổ ấm hạnh phúc.

Cho đến một buổi tối muộn, con gái lên cơn sốt cao. My gọi điện cho chồng mãi không được nên tự đưa con vào bệnh viện. Tình cờ, bác sĩ trực hôm ấy là bạn học cũ với cô.

Trong lúc nói chuyện, anh thấy những vết bầm trên tay My. My giải thích là bị trượt ngã trong nhà tắm. Song, bác sĩ nhận ra điều gì đó khi nhìn vào ánh mắt buồn bã, né tránh tiếp xúc, đặc biệt là thái độ sợ hãi của cô khi chồng bước vào.

Thương cảm cho hoàn cảnh của My, vị bác sĩ đã giới thiệu cô với chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân Hoàng Hải Vân (Hà Nội).

Bi kịch lớn nhất của bạo hành

Khi được hỏi lý do nhẫn nhịn từng ấy năm, My tiết lộ đã nhiều lần suy nghĩ đến việc rời đi nhưng lại sợ hãi, không dám phản kháng. Kiên đe dọa, nếu cô ly hôn sẽ không bao giờ được gặp lại con gái và bố mẹ cô cũng không được yên thân.

Thậm chí, anh ta còn viện mọi lý do để ngăn cản My đi làm trở lại, kiểm soát các mối quan hệ để cô bị cô lập và ngày càng lệ thuộc vào chồng.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân

Dưới góc độ tâm lý học, chuyên gia Hoàng Hải Vân chỉ ra rằng, không ít phụ nữ bị chồng bạo hành nhưng không lên tiếng cầu cứu hoặc rời đi, ngay cả khi có cơ hội.

Thậm chí, nạn nhân còn dần dà phụ thuộc cảm xúc vào kẻ ngược đãi. Đây được xem là một trong những bi kịch lớn nhất của mọi hình thức bạo hành.

Bởi theo thời gian, sự lạm dụng, đau thương lại trở thành sợi dây kết nối, ràng buộc những con người trong mối quan hệ đó bằng một hiện tượng tâm lý học gọi là “trauma bonds” (tạm dịch: gắn kết đau thương).

Chuyên gia tâm lý cho rằng, mối quan hệ gắn kết đau thương là một loại tình cảm gắn bó mãnh liệt nhưng không lành mạnh giữa kẻ bạo hành và nạn nhân. Đây là kết quả của những vòng lặp ngược đãi và sự củng cố tích cực.

Khi kẻ bạo hành cảm thấy có chút ân hận về hành vi của mình, liên tục “dội bom” tình cảm và thề thốt sẽ sửa đổi, nạn nhân vì khao khát yêu thương lại tha thứ, mềm lòng. Giai đoạn này gọi là thời kỳ mật ngọt (honeymoon phase).

Sau khi lấy lại được niềm tin, kẻ bạo hành quay sang tìm cách thao túng, lạm dụng tinh thần đối phương.

Trong hoàn cảnh của My, Kiên đổ lỗi do cơ thể cô thay đổi sau khi sinh khiến anh ta bị tụt cảm xúc. Anh ta ngụy biện chuyện ngoại tình bằng lý do vợ xuống sắc và nói cô nên nhìn lại bản thân thay vì làm loạn, ghen tuông.

Trong quá trình tham vấn, My băn khoăn việc một người có tiền sử bạo hành gia đình như chồng cô có thể thay đổi không?

Chuyên gia nhấn mạnh, có thể giữ niềm tin rằng con người có khả năng thay đổi, ví dụ thông qua chương trình can thiệp tâm lý dành cho người bạo hành, giúp họ nhận biết được hành vi của mình, phát triển kỹ năng và ứng xử lành mạnh...

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả những người bạo hành đều sẵn sàng tham gia hoặc đảm bảo sẽ thay đổi. Vì vậy, dù bạn có kỳ vọng thế nào thì cũng phải đối diện với thực tế về việc họ là ai ở thời điểm hiện tại và sự an toàn của bản thân bạn luôn cần được ưu tiên hàng đầu.

Sau thời gian tham vấn trị liệu tâm lý tích cực, My nhận thức được rằng, bạo lực gia đình không bao giờ là bình thường và không có người phụ nữ nào đáng bị bạo hành, dù là sự ngược đãi về thể chất, tinh thần hay tình dục.

Theo tham vấn từ chuyên gia, My cùng con chuyển sang lưu trú ở một nơi an toàn hơn, đồng thời thu thập các bằng chứng bị bạo lực gia đình để làm căn cứ ly hôn với Kiên và giành quyền nuôi con.

Mặc dù phía trước là cuộc chiến pháp lý có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng My biết rằng mình không đơn độc, luôn có những người sẵn sàng hỗ trợ cô cho đến khi tất cả những chuyện này qua đi…

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

