Ngày 25/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và Công an xã Nam Trực tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cao Đại Phát và Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Kim Ngân, cùng có địa chỉ tại thôn Trai, xã Nam Trực.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.000 sản phẩm dây cấp nước, bát sen, vòi nước, vòi chậu rửa mặt, vòi rửa bát; bộ xi-phông chậu rửa, bộ phụ kiện xả bồn cầu.

Trên nhãn hàng hóa và bao bì của các sản phẩm không có thông tin xác định nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra công ty kinh doanh thiết bị vệ sinh. Ảnh: CACC

Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm, tính theo giá niêm yết trên từng sản phẩm khoảng 320 triệu đồng.

Trong quá trình kiểm tra, cả hai công ty trên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như hợp đồng, hóa đơn mua bán, tờ khai hải quan, giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa và giao dịch dân sự giữa tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa với bên có liên quan theo quy định.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty với tổng số tiền 140 triệu đồng.