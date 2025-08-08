Ngày 8/8, ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Hoài Ân (Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn chứa lợn sữa đông lạnh với số lượng rất lớn.

“Cơ quan chức năng đang kiểm đếm và làm rõ nguồn gốc của số lợn này, đồng thời kiểm tra có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không”, ông Ngọc thông tin.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/8, sau thời gian nắm tình hình, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng và công an địa phương tiến hành kiểm tra kho đông lạnh của hộ ông Lê Văn H. (48 tuổi) tại thôn Gia Chiểu, xã Hoài Ân.

Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai (thứ hai từ bên phải) đến kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: CTV

Do hộ kinh doanh không tự nguyện hợp tác nên mãi đến 17h30 cùng ngày, tổ công tác mới vào được kho chứa để kiểm tra theo quy định.

Tại hiện trường có lắp đặt 4 kho đông lạnh, bên trong bảo quản cả nghìn con lợn sữa, được đóng gói trong các bao bì ni lông và bao tải.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở cung cấp các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, cùng giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn nói trên. Tuy nhiên, đến khuya 7/8, bà Th. (vợ ông H.) vẫn chưa cung cấp được các loại giấy tờ theo yêu cầu.

Tại kho đông lạnh, cả nghìn con lợn sữa được đóng gói trong các bao bì ni lông và bao tải. Ảnh: CTV

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa cung cấp được các loại giấy tờ theo yêu cầu. Ảnh: CTV

Làm việc với tổ công tác, bà Th. cho hay số lợn nói trên được mua từ nhiều nơi, nhập từ nhiều nguồn về bảo quản tại kho đông lạnh rồi xuất đi Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Theo chủ tịch UBND xã Hoài Ân, từ trước đến nay chưa từng có đoàn nào kiểm tra được kho đông lạnh này. Địa phương thống nhất cao việc kiểm tra tất cả các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để có phương án quản lý và kiểm soát chất lượng.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phân loại, kiểm đếm và xử lý số lượng lợn nói trên theo quy định.