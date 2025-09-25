Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 25/9, tại một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Thời điểm trên, người dân đi qua con hẻm phát hiện một thùng giấy carton đặt tại vị trí bất thường. Tới nơi kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện bên trong là thi thể một trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc khăn.

Người dân lập tức trình báo lên cơ quan công an.

Thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton. Ảnh: HC.

Tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt ở hai đầu hẻm để khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai của những người liên quan.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.