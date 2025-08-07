Ngày 7/8, UBND phường Tân An cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng sâu tại khu vực giáp ranh giữa phường Tân An và xã Ea Knuếc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh. CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, một số người dân đi làm rẫy bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng thuộc thôn 2, phường Tân An.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa thi thể lên mặt đất.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Trần Trọng Đ. (37 tuổi), ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND phường cho biết, vụ việc được người dân xã Ea Knuếc phát hiện. Khu vực phát hiện thi thể anh Đ. thuộc đất của phường Tân An quản lý nhưng hiện tại Công ty cà phê Thắng Lợi đang sử dụng.