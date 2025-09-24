Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng thuộc Sở NN&MT phát hiện hộ kinh doanh Quách Thị Trần Tuyết (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng chất cấm là “Nước kẹo” (tên hoá học 6-benzy laminopurine, viết tắt là 6-BAP) để sản xuất 472 kg giá đỗ xuất bán ra thị trường.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của gia đình bà Tuyết. Ảnh: CACC

Công an xác định, bà Tuyết đã tìm hiểu “nhóm mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là “Nước kẹo” và được hướng dẫn cách pha chế làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Giá đỗ sử dụng chất cấm được đưa ra thị trường. Ảnh: CACC

Mỗi lần sản xuất giá đỗ, bà Tuyết sử dụng "Nước kẹo" pha với nước và tưới lên giá đỗ từ 3 đến 5 ngày thì xuất bán ra thị trường. Số giá đỗ nói trên được bà Tuyết bán ở chợ tỉnh và các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và các địa bàn phụ cận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.