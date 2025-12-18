Ngày 18/12, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Phú Lộc (thành phố Huế) cho biết vừa phối hợp với đội NPA (tổ chức nhân đạo của Chính phủ Na Uy, hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam) xử lý thành công một quả bom sót lại sau chiến tranh tại xã Nam Đông.

Trước đó, khi đánh cá trên sông Tả Trạch, người dân phát hiện quả bom lộ thiên sau nhiều ngày mưa lũ. Vị trí này nằm phía sau chợ và bến xe xã Nam Đông, cách khoảng 50m. Xung quanh khu vực có 129 hộ dân với 545 nhân khẩu thôn Phú Thuận đang sinh sống.

Qua kiểm tra, đội NPA xác định đây là bom MK82-500LB, nặng 227kg, chứa hơn 87kg thuốc nổ. Ngòi nổ đầu M904 bị gãy, ngòi nổ đuôi chưa lắp, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.

Hiện quả bom đã được đưa về bãi hủy nổ tập trung tại phường Phong Dinh để lập kế hoạch tiêu hủy.

Nhân viên NPA kiểm tra quả bom trước khi vận chuyển. Ảnh: NPA

Trước đó, ngày 14/12, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh (thành phố Đà Nẵng) cũng tiếp nhận tin báo về vật liệu nổ nặng khoảng 130kg nghi là bom tại rẫy nhà dân.

Vị trí phát hiện cách đường nối Phước Chánh - Phước Thành khoảng 500m và cách nhà dân gần nhất 1km. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo, cấm người dân tiếp cận và báo cáo cấp trên phương án xử lý.