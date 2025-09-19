Sáng 19/9, trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành trục vớt 2 quả bom tại bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 30 m về phía thượng lưu.

Lực lượng chức năng tiến hành đo đạc kích thước 2 quả bom. Ảnh: Phạm Luân.

Trước đó, vào tối 18/9, lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng cán bộ, chiến sĩ Cụm phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm và Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồ Đề, đã triển khai trục vớt và xử lý 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Theo cơ quan chức năng, 2 quả bom này được xác định là loại bom phá M-118, trọng lượng hơn 1.300 kg, dài 220cm, đường kính 65cm, bên trong chứa khoảng 800kg thuốc nổ TNT. Khi phát hiện, cả 2 quả bom vẫn còn ngòi nổ và được đánh giá ở mức độ cực kỳ nguy hiểm.

Tiến hành di dời và vận chuyển 2 quả bom về địa điểm xử lý. Ảnh: Phạm Luân.

Được biết, 2 quả bom này do người dân làm nghề chài lưới phát hiện vào khoảng 15h ngày 15/9 tại khu vực bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 30m về phía thượng lưu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm đã huy động lực lượng, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồ Đề di dời 2 quả bom đến vị trí an toàn, tổ chức canh gác nghiêm ngặt và báo cáo cấp trên để thống nhất phương án xử lý.

Theo kế hoạch, 2 quả bom sẽ được di chuyển và hủy nổ tại Trường bắn Cấm Sơn (Bắc Ninh).