Hình ảnh chiếc xe với thiết kế hầm hố, nằm cô độc giữa rừng cây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người chú ý khi phát hiện lốp xe đã xẹp hoàn toàn, thân xe phủ bụi, trông như đã bị bỏ hoang trong thời gian dài, trang Sina đưa tin.

Một người dân cho biết, trong lúc đi bộ đường dài qua khu vực núi Ngọ Triều, anh tình cờ bắt gặp chiếc Lotus được “độ” lại toàn bộ bằng sợi carbon.

“Dù ngoại hình đã thay đổi khá nhiều, phần hoàn thiện không quá tinh xảo, nhưng những đường nét góc cạnh trên thân xe cho thấy chủ nhân có phong cách riêng. Nhìn tình trạng bên ngoài, có thể thấy chiếc xe đã nằm ở đây rất lâu”, người này chia sẻ.

Chiếc siêu xe có vẻ ngoài ấn tượng, ẩn mình trong núi sâu thu hút sự chú ý. Ảnh: Sina

Trước sự quan tâm của cộng đồng mạng, ngày 18/6, nhân viên khu dân cư Tiểu Hòa Sơn đã liên hệ với chủ xe để tìm hiểu nguyên nhân.

Theo xác nhận của chủ xe, đây không phải một chiếc xe bị vứt bỏ. Chiếc Lotus này vốn là xe đua chuyên dụng, chỉ được phép sử dụng trên đường đua và không đủ điều kiện lưu thông trên đường phố.

Sau khi kết thúc vòng đời thi đấu, chiếc xe được đưa về nhưng không may bị hỏng. Chủ xe cho biết từng có ý định tìm một địa điểm phù hợp để bảo quản chiếc xe như một món đồ sưu tầm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được nơi thích hợp.

Do không thể chạy trên đường, cũng không thể đưa vào khu vực lưu trữ, chiếc siêu xe rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.

Chủ xe từng phải thuê xe chuyên dụng để đưa Lotus đến bãi đỗ tạm thời gần khu vực này. Tuy nhiên, do lối vào hạn chế, xe chuyên chở và thiết bị cẩu đều không thể tiếp cận, nên chiếc xe buộc phải nằm lại bên đường.

Sự xuất hiện của chiếc siêu xe giữa núi rừng cũng khiến nhiều người tò mò. Một số người yêu xe thậm chí tìm đến vào buổi tối để chụp ảnh, check-in cùng chiếc Lotus đặc biệt.

Nhân viên khu dân cư cho biết, hiện chiếc xe gần như không còn khả năng vận hành nhưng không vi phạm quy định vì không đỗ chắn đường. Chủ xe cũng đang tích cực phối hợp để tìm phương án xử lý phù hợp.

“Chiếc xe được đặt ở đây giống như một món đồ sưu tầm, một vật trang trí có kích thước lớn hơn bình thường”, đại diện khu dân cư chia sẻ.

Theo quy định pháp luật Trung Quốc, ô tô cá nhân là tài sản riêng của công dân. Một phương tiện lâu ngày không sử dụng không đồng nghĩa với việc người khác có quyền tự ý xử lý.

Tuy nhiên, các chủ xe cũng được khuyến cáo cần có phương án bảo quản, xử lý xe không sử dụng hợp lý, tránh để phương tiện chiếm dụng không gian công cộng hoặc gây ảnh hưởng đến giao thông.

Hiện chiếc Lotus “ngủ quên” giữa núi sâu vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, chiếc Lotus độ này trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ.