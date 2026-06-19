Cây sồi đã thu hút du khách đến chiêm ngưỡng từ nhiều thế kỷ qua. Ảnh: RSPB/CNN

Cây sồi khoảng 1.200 năm tuổi, gắn liền với huyền thoại Robin Hood, là biểu tượng nổi tiếng của rừng Sherwood tại Anh. Cây sồi hùng vĩ này đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua.

Với tán rộng khoảng 28m và chu vi thân lên tới 11m, trọng lượng khoảng 23 tấn, đây là một trong những cây sồi cổ thụ lớn nhất nước Anh.

Cây sồi "chịu áp lực nổi tiếng"



Rừng Sherwood, nằm gần thành phố Nottingham ở miền trung nước Anh, từ lâu là bối cảnh chính trong các truyền thuyết về Robin Hood - người anh hùng dân gian nổi tiếng với hình tượng "cướp của người giàu chia cho người nghèo".

Những câu chuyện đầu tiên về nhân vật này xuất hiện từ thế kỷ XIV và tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ thông qua sách, phim ảnh và các chương trình truyền hình.

Cây sồi trong rừng Sherwood được cho là nơi nhân vật huyền thoại Robin Hood cùng đồng đội tụ họp, làm căn cứ trong nhiều cuộc phiêu lưu cướp của người giàu và chia cho người nghèo.

Cây sồi nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt khách tham quan qua nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này mang đến áp lực lớn cho cây.

Bà Chloe Ryder, quản lý vận hành khu bảo tồn Sherwood Forest, cho biết khu vực này đã phải chịu tác động rất lớn từ hoạt động du lịch trong thời gian dài.

Lớp đất xung quanh bị nén cứng, ảnh hưởng đáng kể đến hệ rễ. Trong khi đó, ngay từ đầu thế kỷ 20, nhiều cành cây đã phải được gia cố bằng hệ thống chống đỡ để giảm áp lực lên thân chính. Đến những năm 1970, khu vực xung quanh cây được rào chắn nhằm hạn chế tác động từ du khách.

Ngoài ra, các đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài trong những năm gần đây đã ảnh hưởng xấu đến cây sồi. Ông Simon Parfey, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu vi sinh đất SoilBioLab, là thành viên nhóm chăm sóc cây sồi, cho biết các chuyên gia đã nỗ lực cải thiện môi trường sống quanh cây trong nhiều năm.

Dù một số khu vực cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực, những tổn hại tích tụ từ trước dường như đã vượt quá khả năng cứu chữa.

Ông Reg Harris, chuyên gia cây xanh của công ty Urban Forestry, nhận định giai đoạn suy giảm mạnh nhất của cây sồi trùng với năm mùa hè liên tiếp có thời tiết nóng và khô hạn bất thường. Đặc biệt, vào tháng 7/2022, Anh ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 40 độ C, gây áp lực lớn đối với nhiều cây cổ thụ trên cả nước.

Mới đây, cây sồi được cho là đã chết sau khi không xuất hiện bất kỳ chồi lá mới nào trong mùa xuân vừa qua, theo CNN. Cây sồi đã suy yếu nghiêm trọng trong nhiều năm qua trước khi ngừng hoàn toàn các dấu hiệu sinh trưởng.

Từ khoảng đầu thế kỷ 20, các thanh chống đỡ được đặt dưới tán cây. Ảnh: RSPB/CNN

Vẫn giữ nguyên vị trí

Mặc dù đã chết, cây sồi sẽ không bị đốn hạ. Cây vẫn được giữ nguyên tại vị trí hiện nay như một di tích tự nhiên và là biểu tượng lịch sử của rừng Sherwood.

Các chuyên gia cho rằng với công tác bảo tồn phù hợp, thân cây có thể tiếp tục đứng vững thêm nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ.

Trước đó, nhiều cây non đã được nhân giống từ hạt và cành của cây sồi nổi tiếng này. Chúng được trồng tại nhiều địa điểm trên thế giới. Những "hậu duệ" này được kỳ vọng sẽ tiếp tục lưu giữ giá trị sinh học cũng như ý nghĩa văn hóa mà cây sồi huyền thoại đã đại diện suốt hơn 1 thiên niên kỷ.