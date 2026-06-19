Ngày 15/6, anh Chu Du, tài xế của Công ty TNHH Giao thông công cộng Chu Sơn (tỉnh Chiết Giang), đang điều khiển xe buýt chuyên tuyến dành cho sinh viên thì bất ngờ gặp sự cố sức khỏe.

Toàn bộ khoảnh khắc nghẹt thở kéo dài 2 phút 20 giây đã được camera trên xe ghi lại. Khoảng 18 giờ 33 phút 11 giây, cơ thể anh Chu bất ngờ đổ về phía trước, gần như gục xuống vô lăng, trang QQ đưa tin.

Trong tình trạng sức khỏe suy yếu, anh vẫn cố gắng gượng dậy, đạp phanh để chiếc xe dừng an toàn tại nút giao thông, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Ngay sau đó, anh mất dần ý thức, người mềm nhũn, ngã ra ghế.

Chỉ hơn một phút sau, lúc 18 giờ 34 phút 43 giây, anh Chu bất ngờ dùng toàn bộ sức lực còn lại, một lần nữa đạp mạnh xuống bàn đạp phanh. Lần này, toàn bộ hệ thống phanh của xe bị khóa cứng.

Dù đã không còn tỉnh táo, chân phải của anh vẫn giữ chặt trên bàn đạp phanh. Chiếc xe dừng an toàn tại ngã tư đường Hải Thiên Đại Đạo và đường Bàn Dương Sơn, tránh được nguy cơ mất kiểm soát giữa thời điểm giao thông đông đúc.

Trước khi gục ngã hoàn toàn, tài xế xe buýt vẫn cố gắng đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách trên xe. Ảnh: Sohu

Người đầu tiên phát hiện sự bất thường là anh Trịnh Thắng Hùng, giảng viên Trường Đại học Hải Dương Chiết Giang, khi đang ngồi ở hàng ghế cuối.

Anh nhanh chóng tiến lên kiểm tra, phát hiện tài xế bất động nên lập tức gọi cấp cứu. Một sinh viên trên xe cũng gọi cảnh sát hỗ trợ.

Lực lượng chức năng và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt. Anh Chu được đưa đi cấp cứu, nhưng đến 23h17 cùng ngày, anh không qua khỏi.

Bác sĩ xác định nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim do hội chứng mạch vành cấp. Anh ra đi ở tuổi 43.

Sau khi xem lại camera, ông Trương Diệp, Trưởng phòng An toàn sản xuất của công ty, xúc động nói: “Nếu sau lần thứ hai mất ý thức, chân anh ấy buông khỏi phanh, trong trường hợp mặt đường không bằng phẳng, chiếc xe có thể tiếp tục trôi đi. Nhưng anh ấy đã không để điều đó xảy ra”.

Theo công ty, các xe buýt hiện nay đều được trang bị hệ thống phanh đỗ tự động. Khi xe dừng lại, tài xế chỉ cần đạp mạnh phanh, hệ thống sẽ khóa toàn bộ phương tiện.

Trong khoảnh khắc ý thức đã mơ hồ, anh Chu vẫn thực hiện chính xác động tác này như một phản xạ được hình thành qua nhiều năm làm nghề.

Anh Chu có 22 năm kinh nghiệm lái xe, từng đi hơn 340.000km an toàn. Từ khi vào công ty năm 2019, anh chưa từng gặp tai nạn lái xe, không vi phạm và không nhận khiếu nại nào. Suốt 7 năm liên tiếp, anh được bình chọn là tài xế lái xe an toàn.

Đồng nghiệp cho biết, anh luôn nghiêm túc trong công việc, thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện xử lý tình huống khẩn cấp như nổ lốp, mất phanh, hành khách gặp sự cố sức khỏe… Những kỹ năng ấy đã trở thành phản xạ tự nhiên.

Trước ngày xảy ra sự việc, anh vẫn đi khám sức khỏe định kỳ. Ngoài chỉ số đường huyết hơi cao, anh không phát hiện bất thường nào.

Anh Chu quê ở Chu Sơn, là trụ cột trong gia đình. Mẹ anh đã gần 70 tuổi, con trai vẫn đang học tiểu học, vợ anh là nhân viên một doanh nghiệp bình thường. Sau khi anh qua đời, công ty đã cử người đến bệnh viện, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.