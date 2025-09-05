Theo India Today, người phụ nữ tên Sheelu kết hôn với Jitendra Kumar (hay còn gọi là Bablu) vào năm 2017. Chỉ sau một năm, hôn nhân nhanh chóng rạn nứt khi Bablu liên tục gây sự, đòi vợ trả lại một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn vàng.

Ảnh minh họa: MSN

Vì không đáp ứng yêu cầu, Sheelu thường xuyên bị chồng đuổi về nhà ngoại.

Đến tháng 4/2018, chỉ vài tuần sau khi Sheelu sinh con đầu lòng, Bablu bất ngờ biến mất. Gia đình đã trình báo cảnh sát. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được tiến hành ngay sau đó nhưng không có kết quả.

Không có manh mối, gia đình Bablu cáo buộc Sheelu thông đồng với người thân giết chồng và giấu xác. Suốt nhiều năm, Sheelu vừa phải một mình nuôi con, vừa chịu vô số dị nghị, lời ra tiếng vào của người dân trong vùng.

Mới đây, trong một lần lướt mạng xã hội, Sheelu tình cờ thấy một đoạn video ghi lại cảnh Bablu đang nhảy múa cùng một người phụ nữ khác.

Cô lập tức trình báo sự việc với cơ quan điều tra. Sau 7 năm, sự thật về vụ mất tích bí ẩn của Bablu cũng được vén màn. Theo đó, Bablu đã chuyển đến TP Ludhiana, bang Punjab và kết hôn với một phụ nữ khác.

Sĩ quan cảnh sát Santosh Singh cho biết, dựa trên đơn khiếu nại của Sheelu cùng bằng chứng từ mạng xã hội, Bablu đã bị bắt giữ và hiện đối mặt với các cáo buộc đa thê, gian lận và quấy rối tình dục.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.