Sáng 9/4, người dân sinh sống tại khu vực ven sông Hồng, đoạn gần cầu Vĩnh Tuy (phường Lĩnh Nam, Hà Nội), phát hiện một thi thể. Sau đó, sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: T.T.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn – Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ và phương tiện tới hiện trường để tổ chức tìm kiếm, trục vớt.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông – Công an TP Hà Nội xác nhận vụ việc. Lực lượng chức năng xác định thi thể là nam giới, khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính.

Đến 8h10 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ, bàn giao cho Công an phường Lĩnh Nam để tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.