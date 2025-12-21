Sáng 21/12, Công an phường Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một cụ bà được phát hiện nổi trên sông Cà Ty.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ phục vụ công tác điều tra. Ảnh: K.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu Trần Hưng Đạo phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông Cà Ty, sát mép bờ đoạn qua phường Phan Thiết, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an phong tỏa hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đinh Thị T. (88 tuổi, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Theo gia đình, bà T. sống một mình. Sáng cùng ngày, người thân không thấy bà ở nhà nên tổ chức tìm kiếm, sau đó nhận được thông tin về vụ việc.

Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.