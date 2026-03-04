Ngày 4/3, tờ Thairath đưa tin Tòa án Hình sự Bangkok phía Nam đã tuyên án trong vụ kiện phỉ báng giữa nguyên đơn là người mẫu Russamee Thongsiripraisri (Lookmee) và bị đơn là nữ diễn viên Mantana Himatongkam (Poo).

Nữ diễn viên Mantana Himatongkam (Poo).

Theo phán quyết, Poo từng trả lời phỏng vấn truyền thông, cáo buộc Lookmee cho vay lãi. Tuy nhiên, bị đơn không cung cấp được bằng chứng chứng minh các phát ngôn là sự thật. Tòa nhận định hành vi này không xuất phát từ thiện chí, không phục vụ lợi ích công cộng và có chủ đích gây tổn hại danh dự nguyên đơn.

Poo trả lời phỏng vấn tại tòa án:

Vì vậy, tòa tuyên nữ diễn viên phạm tội phỉ báng theo Bộ luật Hình sự Thái Lan, xử phạt 2 năm tù và 60.000 baht (khoảng 49 triệu đồng). Tuy nhiên, án tù được hoãn thi hành trong 2 năm và kèm 1 năm quản chế, bị cáo phải trình diện cơ quan chức năng 3 lần và thực hiện 48 giờ lao động công ích.

Trong ngày tuyên án, Poo có mặt tại tòa cùng luật sư, trong khi phía Lookmee ủy quyền cho đại diện pháp lý tham dự.

Sau phiên xử, nữ diễn viên lên tiếng trên mạng xã hội, cho biết tôn trọng phán quyết nhưng sẽ kháng cáo để bảo vệ quan điểm ở cấp xét xử tiếp theo.

Người mẫu Lookme không tham dự.

Mantana Himatongkam sinh năm 1977 tại Nakhon Si Thammarat, tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học Rajabhat Songkhla. Cô bước vào làng giải trí sau khi lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới Thái Lan 1997 và giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan 1998 trước khi ký hợp đồng với Channel 7 và tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng.

Tại Việt Nam, Poo được biết đến qua các bộ phim phát sóng trên truyền hình như Chiếc bóng hận thù, Mặt trời khuất bóng và Lồng nghiệp chướng.