Theo kết luận điều tra, Phạm Quang Linh là KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty Chị Em Rọt. Bị can cùng các đồng phạm lên ý tưởng “sản xuất một loại kẹo của công ty, có nguồn gốc từ rau củ quả sạch dành cho đối tượng kén ăn rau để bổ sung chất xơ cho cơ thể con người”.

CQĐT cho rằng, Quang Linh Vlog phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì của kẹo Kera; chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chất lượng kẹo Kera theo hồ sơ tự công bố và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật.

Cá nhân Phạm Quang Linh chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm Kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng. Nhưng quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Linh không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không chỉ đạo kiểm tra và trực tiếp kiểm tra về vùng nguyên liệu của Công ty Asia…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Linh Vlogs. Ảnh: VTV

Phạm Quang Linh đã phó mặc toàn bộ cho Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia) thực hiện việc sản xuất kẹo, để Lê Tuấn Linh (Giám đốc, người đại diện Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) ký ban hành hồ sơ công bố sản phẩm kẹo Kera, nội dung thể hiện thành phần kẹo gồm 10 loại bột rau củ tỷ lệ 28,13%, không đúng sự thật, để người tiêu dùng tin rằng kẹo Kera có chứa nhiều thành phần chất xơ tự nhiên.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Phong không sử dụng nguyên liệu là rau củ quả tươi, tự nhiên đạt tiêu chuẩn VietGap từ các vườn rau tại Đà Lạt, Đắk Lắk mà mua sẵn bột, chất phụ gia của các nhà cung cấp để sản xuất Kera với nguyên liệu chủ yếu là chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%, có tác dụng nhuận tràng để thay thế cho công dụng của chất xơ có trong bột rau củ quả).

Theo CQĐT, Phạm Quang Linh biết rõ trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người dùng. Quang Linh cũng không biết rõ thành phần, tỷ trọng và loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không; không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia và thành phần của kẹo Kera.

Dù vậy, anh ta vẫn tham gia các video clip quảng cáo sản phẩm kẹo Kera, đưa ra các hình ảnh trực quan, thông tin không đúng sự thật, thể hiện: “Một viên kẹo Kera tương ứng 1 đĩa rau luộc…” để quảng bá, giới thiệu sản phẩm sai sự thật, khiến người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Phạm Quang Linh được CQĐT đánh giá là thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Bị can đã đề nghị gia đình nộp 1,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục hậu quả.

Chị gái Quang Linh Vlog nộp tiền khắc phục hậu quả dù không bị đề nghị truy tố

CQĐT xác định, Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Phạm Quang Linh) cũng là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, với số tiền góp vốn hơn 1,3 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 13,66%). Tuy nhiên Lệ không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera.

Chị gái Quang Linh Vlog không biết về nguồn gốc, nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera; không nắm được thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không. Quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắl Lắk, Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng em trai và Hằng “Du mục” quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Cá nhân Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo gồm 10 loại bột rau củ quả và sử dụng tài khoản Tiktok của mình để trực tiếp bán hàng theo phương thức tiếp thị liên kết sản phẩm kẹo Kera, bán được 385 hộp kẹo với giá hơn 88 triệu đồng và được hưởng tiền hoa hồng hơn 8,7 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, ngày 25/8/2025, Phạm Thị Nhật Lệ đã tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để cùng các bị can trong vụ án khắc phục hậu quả.

Theo CQĐT, căn cứ tài liệu thu thập được thấy chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội Lừa dối khách hàng với vai trò đồng phạm với em trai và các bị can khác.