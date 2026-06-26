Bà N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về việc cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre. Ảnh: CACC.

Theo quyết định xử phạt, ngoài nộp phạt hành chính, bà N. còn buộc gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật đã đăng tải trên mạng xã hội.

UBND xã Núi Cấm cho biết, nếu không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, bà N. sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm nộp tiền phạt, người vi phạm phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp theo quy định.

Trước đó, ngày 10/6, sau khi tiếp nhận thông tin về việc xuất hiện cá sấu trên kênh Vịnh Tre, UBND xã Núi Cấm đã chỉ đạo công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc.

Hình ảnh cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre được xác định là sản phẩm tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: CACC

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng không ghi nhận việc xuất hiện cá sấu như thông tin lan truyền.

Làm việc với cơ quan chức năng, em L.N.T. (SN 2009, con ruột bà N.) thừa nhận hình ảnh cá sấu được tạo bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini rồi gửi vào nhóm Zalo gia đình.

Tin hình ảnh là thật, bà N. đã trình báo cơ quan chức năng. Từ đó, thông tin tiếp tục được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội.