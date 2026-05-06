Bộ Tư pháp hôm nay công bố tài liệu thẩm định Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Dự thảo nghị định quy định tin giả, tin sai sự thật gồm các thông tin: Tin giả, tin sai sự thật, thông tin sai lệch, thông tin giả mạo, thông tin bịa đặt, thông tin vu khống, thông tin xuyên tạc.

Bộ Công an đề xuất phân loại tin giả, tin sai sự thật theo độ nguy hại và theo quyền được tiếp cận thông tin.

Trong đó, tin giả, tin sai sự thật theo độ nguy hại gồm 2 loại.

Cụ thể, tin giả, tin sai sự thật nguy hại cao là tin có khả năng tác động, ảnh hưởng tiêu cực lớn đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại, uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước, dư luận xã hội; có khả năng gây ra khủng hoảng truyền thông; tác động đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước.

Tin giả, tin sai sự thật nguy hại thấp là tin ảnh hưởng phạm vi hẹp, tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

Công an TP Đà Nẵng làm việc với người sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Phân loại theo quyền được tiếp cận thông tin gồm: Tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân không được tiếp cận; tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận.

Bộ Công an đề xuất các hành vi vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật như: Phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, phát tán, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật xâm hại đến an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra còn có hành vi cung cấp tin giả, tin sai sự thật cho cá nhân, cơ quan, tổ chức khác nhằm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; xâm phạm an ninh, uy tín, hình ảnh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc nhằm mục đích để tổ chức, cá nhân sử dụng tin giả, tin sai sự thật tuyên truyền, phổ biến thông tin, hoạt động khác...

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, giải quyết tối ưu vấn nạn này, Bộ Công an đề xuất thành lập Trung tâm Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật của quốc gia.

Dự kiến trung tâm là của Chính phủ, còn Bộ Công an sẽ chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành Trung tâm phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Về chủ trương, Trung tâm Phòng, chống tin giả, tin sai sự thật sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông của Bộ Công an; không làm phát sinh biên chế - người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Bộ Công an chủ trì điều phối trung tâm, có thẩm quyền điều phối việc kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, UBND các cấp.

Trung tâm cũng sẽ kiểm chứng, xác minh, làm rõ vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật về lĩnh vực an ninh, trật tự, các thông tin liên quan từ 2 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, 2 UBND cấp tỉnh trở lên; gắn nhãn; công bố, cảnh báo vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật; yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ; rà soát, phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật...

Theo dự kiến, trung tâm sẽ nghiên cứu tích hợp, bổ sung tính năng "phản ánh tin giả, tin sai sự thật" trên ứng dụng VNeID.

Bộ Công an kỳ vọng trung tâm sẽ là nơi để người dân nhận biết các thông tin, qua đó giảm nguy cơ bị lừa đảo, tác động tiêu cực bởi các thông tin giả, tin sai sự thật.

Đồng thời, trung tâm sẽ giúp xử lý kịp thời, tránh "hiệu ứng đám đông" lan truyền các thông tin thất thiệt; ngăn chặn kịp thời các thủ đoạn thao túng thông tin…