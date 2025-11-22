Gia đình báo tin phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh qua đời vào 21h50' ngày 21/11 tại nhà riêng do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 83 tuổi.

Linh cữu quàn tại nhà riêng ở đường Phạm Thị Lòng, ấp Hội Thạnh, xã Bình Mỹ (Trung An cũ), TPHCM.

Tang lễ bắt đầu từ sáng nay 22/11. Sáng 25/11, gia đình sẽ đưa linh cữu đi hỏa táng tại ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, TPHCM.

Phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh tên thật là Hồ Kim Hiên, sinh năm 1942, là giọng đọc huyền thoại của TPHCM và một trong những nhân chứng lịch sử của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

17 tuổi, nữ sinh Hồ Mỹ Hạnh chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước do chiến tranh nên nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia cách mạng, hoạt động năng nổ trong phong trào học sinh – sinh viên.

Phát thanh viên huyền thoại Hồ Mỹ Hạnh. Ảnh: chụp màn hình

Đầu tháng 4/1975, bà được chọn tham gia đoàn cán bộ vào tiếp quản Đài Truyền hình Sài Gòn sau giải phóng. Sáng 28/4/1975, bà khoác ba lô theo đoàn do ông Lê Minh Hiền - Phó Chủ nhiệm Truyền hình Việt Nam dẫn đầu vào Sài Gòn.

15 giờ ngày 30/4/1975, đoàn cán bộ do ông Lê Minh Hiền dẫn đầu đã đặt chân đến trụ sở Đài Truyền hình Sài Gòn tại số 9 Hồng Thập Tự, nay là Đài Truyền hình TPHCM.

Hôm sau, đúng 19 giờ ngày 1/5/1975, sau một đêm thành phố không có truyền hình, Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng đã ra mắt chương trình phát hình đầu tiên.

Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cùng giai điệu hùng tráng của bài Giải phóng miền Nam, phát thanh viên chính Hồ Mỹ Hạnh xuất hiện cùng phát thanh viên Nguyễn Hữu Phước.

Mỹ Hạnh cất giọng đọc truyền cảm: "Đây là Đài Vô tuyến Truyền hình Sài Gòn giải phóng phát đi từ Sài Gòn...".

Quá xúc động, bà chững lại, sau vài giây lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục đọc lời kêu gọi của Ủy ban Quân quản qua bài viết trực tiếp của Thượng tướng Trần Văn Trà, gửi lời chúc mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà Sài Gòn là điểm kết thúc lịch sử.

50 năm trôi qua, Hồ Mỹ Hạnh - xướng ngôn viên đầu tiên trên đài truyền hình sau ngày giải phóng - trở thành một trong những giọng đọc huyền thoại của TPHCM.

Tuổi ngoài 80, bà già yếu, bệnh tật, lúc nhớ lúc không nhưng chưa bao giờ quên câu nói "Đây là Đài Vô tuyến Truyền hình Sài Gòn giải phóng..." đi vào lịch sử.

Video bản tin đầu tiên của Đài Truyền hình Sài Gòn qua giọng đọc của PTV Hồ Mỹ Hạnh. Nguồn: HTV