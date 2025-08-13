Theo báo The Sun, phi công giấu tên được nhìn thấy đi bộ qua khu vực chung của một khu nghỉ dưỡng 5 sao trên đảo Cape Verde, bên bờ Đại Tây Dương mà không mặc quần áo vào sáng sớm 5/8, sau buổi nhậu thâu đêm tại một quán bar.

Máy bay chở khách của hãng EasyJet. Ảnh: PA

Các nguồn tin cho hay, cơ trưởng trên uống rượu tại quầy bar của khu nghỉ Melia Dunas Beach. Vào khoảng 2h30 sáng 5/8, người này đã cởi bỏ toàn bộ quần áo và đi vào khu vực lễ tân, rồi sau đó di chuyển tới phòng tập thể dục và spa.

Một nguồn tin ẩn danh kể: "Phi công không một mảnh vải che thân và nồng nặc mùi rượu. Bất cứ ai nhìn thấy anh ta khỏa thân nhảy múa vào sáng sớm hôm trước của chuyến bay sẽ không dám mơ tới việc ngồi trên máy bay do anh ta cầm lái".

Theo lịch, cơ trưởng này sẽ lái máy bay chở khách với hành trình dài 4.318km từ Cape Verde trở về Gatwick vào chiều 6/8. Tuy nhiên, sau sự cố tại khách sạn, người này đã bị hãng hàng không cho nghỉ và một phi công thay thế đã được triệu tập.

Một phát ngôn viên của EasyJet cho biết: "Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin, phi công đã bị đình chỉ công tác theo đúng quy trình trong khi chờ điều tra. Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của EasyJet."

Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của hãng hàng không giá rẻ của Anh quy định nhân viên phải hành xử "chính trực khi giao tiếp với nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng ở nơi hãng hoạt động".