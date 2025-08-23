Nội dung trên nằm trong nghị quyết về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang vừa được HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành, có hiệu lực từ ngày 25/8.

Với nghị quyết trên, phạm vi thu phí là vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin, ngoại trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng chức năng của Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, gồm toàn bộ khu vực phía Đông, Đông Nam Hòn Tre, từ Đầm Bấy trở ra Hòn Mun, Hòn Nọc, Hòn Cau.

Du khách có mặt tại bến tàu chuẩn bị tham quan tour đảo trong vịnh Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Mức thu phí được áp dụng cho 6 tuyến đảo cụ thể, chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn. Cụ thể hơn, tuyến 1 đến đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên) thu phí 6.000 đồng/người/lượt - mức thấp nhất trong 6 tuyến. Ba tuyến đến đảo Hòn Tằm, Hòn Tre (Vinpearl) và Hòn Một đều có mức phí 8.000 đồng/người/lượt.

Tuyến 5 đến đảo Hòn Mun - khu vực nổi tiếng với rạn san hô đẹp - có mức phí cao nhất trong các tuyến đơn lẻ với 10.000 đồng/người/lượt.

Đặc biệt, tuyến 6 tổng hợp các tuyến được định giá 40.000 đồng/người/lượt, phù hợp cho du khách muốn khám phá nhiều đảo trong một chuyến đi.

Đối tượng thu phí là du khách tham quan, du lịch di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang.

Các nhóm được miễn phí bao gồm trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, cán bộ công chức địa phương đi công tác, công dân cư trú tại Khánh Hòa, nhân dân vùng sâu, vùng xa theo Chương trình 135, người có công với cách mạng và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Trẻ em từ 6 - 16 tuổi, sinh viên, học sinh được giảm 50% mức phí.

Theo quy định, Ban quản lý vịnh Nha Trang được giữ lại 80% tổng số tiền phí thu được để phục vụ công tác quản lý của đơn vị, nhằm đảm bảo việc bảo tồn và phát triển bền vững khu vực di sản thiên nhiên này.

Vịnh Nha Trang rộng gần 250km2, là khu bảo tồn biển đầu tiên trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia. Từ năm 2004, phí tham quan vịnh là 5.000 đồng/người/lượt, miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, từ năm 2010, chính quyền chỉ thu phí tại khu bảo tồn biển Hòn Mun do nhiều bất cập.

Năm 2022, sau sự cố san hô chết hàng loạt, địa phương đã ban hành kế hoạch phục hồi vịnh đến năm 2030, với giải pháp "tạo nguồn tài chính bền vững cho hoạt động quản lý vịnh".