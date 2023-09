Phương Anh, nữ du khách đến từ Hà Nội tỏ ra vô cùng hứng thú với trò chơi này. Cô cho biết cảm thấy chèo SUP khá an toàn vì đã mặc áo phao và SUP cũng vững chắc, đặc biệt có thể linh hoạt đứng, ngồi hay nằm vẫn có thể điều khiển được. Cạnh đó, luôn có nhân viên túc trực khi Phương Anh tham gia trò chơi khiến cô an tâm hơn.