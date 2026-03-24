Ca sĩ Lamoon bị cuốn vào vòng xoáy tin đồn với nhà sản xuất JustaTee. Ảnh: Tư liệu

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về bài viết ẩn danh "tố" ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc JustaTee - giám đốc âm nhạc của chương trình Em xinh say Hi - "ngoại tình với một 'em xinh' sinh năm 2003".

Bài viết này cũng chỉ ra việc vợ JustaTee - hot girl Trâm Anh hủy theo dõi chồng trên Instagram và không tương tác với bài viết nào của anh trên Facebook thời gian gần đây.

Tin đồn mập mờ khiến bộ phận người dùng mạng hóng chuyện đổ dồn nghi vấn về phía ca sĩ Lamoon - thí sinh sinh năm 2003, nổi bật tại chương trình với nhan sắc ngọt ngào.

JustaTee cũng là người sản xuất âm nhạc cho album Là Moon của Lamoon phát hành hồi tháng 9/2025. Vì điều này, một tài khoản ẩn danh đặt nghi vấn JustaTee đặc biệt ưu ái Lamoon hơn các "em xinh" khác.

Trước những ồn ào, OG Entertainment - công ty quản lý của ca sĩ Lamon đăng tải văn bản phản hồi chính thức.

"Phía công ty đã hợp tác và xác nhận thông tin lần này là sai lệch cùng với phía gia đình các anh chị nghệ sĩ liên quan trong sự việc những ngày gần đây. Nếu tình trạng phát tán thông tin sai lệch vẫn tiếp diễn, chúng tôi và các bên liên quan sẽ phối hợp với cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật", trích văn bản.

Công ty đã ủy quyền cho một văn phòng luật sư nhằm giám sát, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết đối với các trường hợp cố tình vu khống, bôi nhọ, bịa đặt thông tin gây ảnh hưởng đến ca sĩ Lamoon.

Về Lamoon, cô đang tập trung vào các hoạt động nghệ thuật theo lịch trình có từ trước.