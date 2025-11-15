Tuổi thơ xa cha mẹ và nước mắt trong góc nhà

Sinh ra trong gia đình không khá giả, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như có một tuổi thơ đầy xúc động. Cha mẹ cô không đủ điều kiện để cho con học ở Sài Gòn nên phải gửi con về quê cho ông bà ngoại chăm sóc.

Dù vừa có đứa con đầu lòng nhưng vì hoàn cảnh, cha mẹ Ngọc Như phải xa con. Cuối tuần, họ bắt xe về quê chỉ để thăm con trong vài tiếng đồng hồ rồi lại phải lên TPHCM để kịp đi làm hôm sau.

Ngọc Như kể lại: "Lúc đó tôi còn quá nhỏ, không nhớ nhiều nhưng mỗi tuần chỉ gặp cha mẹ được vài tiếng, xong rồi họ đi hết. Mỗi lần cha mẹ đi là tôi nấp ở trong góc nhà và đứng khóc. Ông bà ngoại biết thì vỗ về".

Sau khoảng 1 năm, vì quá nhớ con, dù khó khăn về kinh tế, cha mẹ Ngọc Như quyết định đưa con lên TPHCM sống chung.

Cô gái nhút nhát và câu nói thay đổi tất cả của Bùi Quỳnh Hoa

Trước khi tham gia Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, Ngọc Như kín đáo, nhút nhát và hướng nội. Sau những giờ học tại trường, cô về nhà, ít tiếp xúc với mọi người, không đi giao lưu nhiều. Đó là lý do Ngọc Như quyết định tham gia cuộc thi - muốn được trải nghiệm nhiều hơn và thử sức mình.

Đêm trước khi bay ra Hải Phòng ghi hình nhà chung, Ngọc Như mới thông báo với cha mẹ. Họ không tin và nói con gái hướng nội, sao có thể thi hoa hậu và nghĩ con sẽ "bị loại từ vòng gửi xe". Sau khi trò chuyện và thấy được sự quyết tâm, cha mẹ cô ủng hộ quyết định của Ngọc Như.

Những ngày đầu, Ngọc Như có những lo lắng, đôi chân đi luôn run rẩy. HLV Bùi Quỳnh Hoa nhận xét cô thiếu tự tin, lúc nào cũng cúi mặt xuống, trốn và sợ mọi người nhìn.

Ngọc Như thay đổi sau phần thi trình bày về dự án môi trường. Bùi Quỳnh Hoa nói thẳng: "Em có thấy hoa hậu nào mà chân run như em chưa? Lần sau nếu chị còn thấy, chị loại em luôn nhé". Câu nói ấy như nỗi ám ảnh với Ngọc Như. Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục hỏi: "Em sợ thất bại hay sợ bị loại?". Ngọc Như trả lời: "Em sợ bị loại hơn" và quyết tâm chứng minh mình không còn nhút nhát.

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như là sinh viên Đại học Công nghiệp TPHCM.

Tin nhắn mỗi đêm - nguồn sức mạnh từ mẹ và cú vấp ngã định mệnh

Suốt thời gian thi, mẹ trở thành nguồn động lực lớn nhất của Ngọc Như. Sau mỗi ngày ghi hình từ sáng đến tối, cô về mở điện thoại là thấy một danh sách tin nhắn dài của mẹ.

"Con ăn cơm chưa?", "Hôm nay con có mệt không?", "Đi có đau chân không?", "Con phải cố gắng lên, tự tin hơn nữa nhé" - những câu hỏi thăm thường ngày của mẹ đã tạo nên nguồn động lực to lớn cho cô.

Trong đêm chung kết, ở phần trình diễn áo dài, Ngọc Như bất ngờ bị vấp ngã. Thay vì hoảng loạn hay bỏ cuộc, Ngọc Như nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục bước đi. Nói về giây phút đó, Ngọc Như chia sẻ: "Tôi đã cố gắng trong một quãng hành trình rất dài chỉ còn một chút nữa sẽ chạm đến đích nên tôi phải đứng lên và tiếp tục bước tới".

Khi xem lại, chính Ngọc Như cũng không hiểu tại sao sau khi vấp ngã, cô lại tự tin hơn. Ngọc Như nhận ra khoảnh khắc đứng dậy sau cú vấp giúp cô tìm thấy sự tự tin trong chính mình - điều mà cô vẫn tìm kiếm suốt cuộc thi.

Sau đêm đăng quang, Ngọc Như chia sẻ đã lột xác từ một cô gái từ yếu đuối trở nên tự tin nên rất hài lòng với bản thân. "Chiếc vương miện này tôi đã đánh đổi nhiều nên trân trọng nó", cô tâm sự.

Ngọc Như chưa có người yêu và thổ lộ muốn tìm được một người thật sự hiểu mình và biết lắng nghe.

Hoàng Ngọc Như cao 1,72m với số đo 3 vòng là 80 - 60 - 89 cm

Từ TPHCM ra Hà Nội

Một trong những thay đổi lớn nhất sau khi đăng quang là Ngọc Như phải rời TPHCM để ra Hà Nội làm việc một thời gian. Đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ. Với Ngọc Như, đây là thử thách giúp cô hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Mới đây, Ngọc Như đã về Trường Đại học Công nghiệp TPHCM trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho sinh viên nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi hoàn thành dự án đầu tiên tại trường, cô mong muốn lan tỏa đến tất cả các trường đại học khác.

Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025:

Ảnh, video: BTC