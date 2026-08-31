Hàng trăm công ty “ma” chuyên xuất khống hóa đơn

Thời gian qua, Công an Đồng Nai đã phát hiện, xử lý nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn với quy mô lớn, trong đó các đối tượng thành lập hàng trăm công ty “ma” để xuất khống hàng chục nghìn hóa đơn, với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công an đọc quyết định khởi tố một đối tượng trong đường dây sử dụng hơn 200 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn. Ảnh: CACC

Điển hình, tháng 6/2026, Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn có tổng giá trị giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng, khởi tố 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Qua điều tra, công an xác định giai đoạn từ năm 2020-2025, các đối tượng đã lập 5 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty “ma” để mua bán trái phép trên 15.000 hóa đơn.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến chuyên án 1025H. Ảnh: H.N

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Công an Đồng Nai phá chuyên án 1025H, làm rõ một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với hơn 60 công ty “ma”. Các đối tượng đã sử dụng số doanh nghiệp này để xuất khống hơn 10.000 hóa đơn, với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã khởi tố 9 đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy để điều tra, mở rộng vụ án.

Công an làm việc với Nguyễn Thị Hoài Thương liên quan đến chuyên án 1025H. Ảnh: H.N

Cảnh báo bẫy cho thuê CCCD, đứng tên công ty “ma”

Theo Công an Đồng Nai, thời gian qua nhiều đối tượng đã lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong đăng ký doanh nghiệp để thành lập các công ty “ma”.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường thuê hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp. Người được thuê đa phần là lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên hoặc những người thiếu hiểu biết pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ giao toàn bộ giấy tờ, con dấu, tài khoản ngân hàng, chữ ký số cho người khác quản lý.

Thực tế, nhiều người nghĩ rằng việc cho mượn tên chỉ là thủ tục hành chính đơn giản và không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát sinh sai phạm, người đứng tên pháp luật lại là người đầu tiên phải giải trình, thậm chí đối diện trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu đồng phạm hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Số giấy tờ, tài liệu do cơ quan công an thu giữ liên quan đến các công ty "ma". Ảnh: Đ.A

Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời cho thuê, cho mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, tài khoản thuế điện tử hoặc đứng tên thành lập doanh nghiệp để nhận tiền công.

Người dân không nên cho người khác sử dụng giấy tờ tùy thân để thành lập doanh nghiệp; không giao con dấu, tài khoản ngân hàng, chữ ký số hoặc tài khoản thuế điện tử cho người khác quản lý.

Đồng thời, cần thận trọng khi ký các giấy tờ, hợp đồng, hóa đơn nếu chưa rõ nội dung và mục đích sử dụng. Khi được mời tham gia thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán hóa đơn hoặc các hoạt động có dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động từ chối và thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.