Ngày 1/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, trú TPHCM) để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng (địa chỉ ở khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu. Công ty này đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, Công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại TPHCM, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra công bố lệnh khởi tố hai đối tượng. Ảnh: Thành Anh

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Trãi là người cầm đầu đường dây, điều hành 17 công ty "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo cơ quan điều tra, Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đối tượng đồng thời thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.