Trung tâm hành chính mới - “chứng thư” bảo lãnh cho tâm điểm thị trường

Tại nhiều đô thị lớn, xu hướng dịch chuyển trung tâm kinh tế - thương mại ra khỏi nội đô cũ đã hình thành các Central Business District (CBD) mới năng động như Gangnam (Seoul), Roppongi (Tokyo) hay Asoke (Bangkok), nơi hội tụ hoạt động thương mại, tài chính và giải trí của cư dân hiện đại.

Tại Việt Nam, Hà Nội cũng đang bước vào quá trình chuyển mình tương tự, khi cực tăng trưởng mới ở phía tây dần định hình, thay thế một phần vai trò trung tâm mở rộng của khu vực Hoàn Kiếm - Ba Đình vốn đã quá tải.

Quy hoạch dịch chuyển trọng tâm hành chính của Chính phủ đang tạo nền tảng cho sự hình thành cực tăng trưởng mới tại phía tây Hà Nội. Hàng loạt cơ quan trung ương như Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng cục Hải quan… đã di dời trụ sở về khu vực Mỹ Đình - Cầu Giấy - Bắc Từ Liêm. Theo đồ án quy hoạch, giai đoạn 2025-2030 sẽ có thêm 36 bộ, ngành tiếp tục chuyển về Tây Hồ Tây và Mễ Trì.

Các chuyên gia nhận định, sự hiện diện ổn định của khối cơ quan trung ương chính là “chứng thư bảo lãnh” cho thị trường bất động sản khu vực này, bảo đảm nhu cầu thuê, đầu tư và phát triển dài hạn.

Động lực kép định hình “CBD mới” tại tây Hà Nội

Song hành với sự dịch chuyển trung tâm hành chính, phía tây Hà Nội đang vươn lên thành một CBD mới nhờ hai động lực then chốt: hạ tầng giao thông và hệ sinh thái đô thị hiện đại.

Tuyến metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) khi hoàn thiện cùng trục đường Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài (dự kiến năm 2028) sẽ mở ra mạng lưới kết nối chiến lược. Khu tây sẽ kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố và hình thành trục liên kết giữa Tây Hồ Tây và Bắc Từ Liêm, tạo thành mạch di chuyển thông suốt giữa các “biz hub” (trung tâm kinh tế) trong cùng khu vực. Thực tế tại nhiều đô thị châu Á, giá trị bất động sản quanh các tuyến metro tăng 15-25%, phản ánh rõ dư địa tăng trưởng lớn của khu vực này.

Bản đồ toàn tuyến Metro 3. Nguồn ảnh: Metro Hanoi

Cùng với sự phát triển hạ tầng, dòng vốn FDI mạnh mẽ đang thúc đẩy nhu cầu thuê văn phòng cao cấp tại Hà Nội. Trong 5 tháng đầu năm 2025, thành phố thu hút 2,87 tỷ USD FDI, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2024, dẫn đầu cả nước. Trong khi khu trung tâm truyền thống khan hiếm nguồn cung Hạng A đến năm 2027, phía tây sở hữu quỹ tòa nhà mới đạt chuẩn quốc tế, trở thành lựa chọn ưu tiên của các tập đoàn tài chính, công nghệ và doanh nghiệp nước ngoài.

Sự hội tụ của hạ tầng hiện đại, nguồn vốn quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp năng động đang đưa phía tây Hà Nội từ vùng phát triển vệ tinh trở thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô. Ngày càng nhiều dự án phức hợp quy mô lớn kết hợp văn phòng, bán lẻ và lưu trú không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế mà còn gia tăng giá trị khai thác, nâng cao tỷ suất sinh lời, củng cố vị thế phía tây - trung tâm CBD mới của Hà Nội trong thập kỷ tới.

Smart Asset sẽ dẫn dắt dòng tiền tương lai

Với vị thế quan trọng và sự chuyển mình liên tục của phía tây thành phố năng động, một xu hướng đầu tư mới cũng đang bắt đầu “vào sóng”. Đó là những thương vụ sở hữu các bất động sản dòng tiền. Nhà đầu tư đang ưu tiên những tài sản sở hữu lợi thế ưu việt, có khả năng khai thác cho thuê ổn định, tạo ra dòng tiền đều đặn và giá trị gia tăng bền vững.

Nếu trước đây, lựa chọn đầu tư chủ yếu tập trung vào căn hộ cho thuê hoặc shophouse thì hiện nay, “Smart Asset” - tài sản thông minh trong phân khúc văn phòng đang mở ra hướng đi mới. Đây là loại hình bất động sản dòng tiền kết hợp ba giá trị đắt giá: Smart Location (vị trí thông minh) - Smart Space (không gian thông minh) - Smart Investment (đầu tư thông minh).

Toàn dự án ROX Tower Goldmark City

Giữa tâm mạch sôi động, ROX Tower Goldmark City là dự án tiên phong phát triển mô hình “Smart Asset”, mang đến cơ hội sở hữu bất động sản văn phòng cao cấp và tài sản đầu tư linh hoạt bền vững cho nhà đầu tư. Dự án đã hoàn thiện mới 100%, sẵn sàng khai thác ngay, cho phép chủ sở hữu tạo dòng tiền tức thì thông qua hoạt động cho thuê hoặc vận hành trực tiếp.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, quy hoạch hành chính và hệ sinh thái đô thị đang đưa phía tây Hà Nội bước vào giai đoạn “vàng” của chu kỳ tăng trưởng. Trong xu hướng chuyển dịch từ sở hữu thụ động sang quản trị dòng tiền chủ động, các nhà đầu tư nhìn xa trông rộng sẽ tập trung vào giá trị bền vững của bất động sản nằm ở dòng tiền và tiềm năng tăng giá trị theo yếu tố quy hoạch. “Smart Asset” với 3 trụ cột lợi thế ưu việt chính là chìa khóa mở cánh cửa tương lai cho những doanh nghiệp có tầm nhìn và giới đầu tư biết đón đầu xu hướng.

Lệ Thanh