Tháng trước, anh Lê V. vừa bán căn hộ gần 70m2 tại dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Đại Kim Building (phường Định Công) với giá hơn 5 tỷ đồng. Tính ra, mỗi mét vuông căn hộ tại đây lên tới hơn 70 triệu đồng, cao gấp gần 5 lần mức giá khoảng 15 triệu đồng/m2 khi bàn giao cách đây gần 8 năm.

Khảo sát trên một số trang web mua bán bất động sản, nhiều căn hộ tại Đại Kim Building đang được rao bán với mức giá 70-80 triệu đồng/m2, tương đương hơn 5 tỷ đồng/căn.

Tại phường Hoàng Liệt, dự án NƠXH Rice City Linh Đàm cũng ghi nhận giá bán thứ cấp dao động từ 4,9-5,3 tỷ đồng/căn.

Dự án nhà ở xã hội Đại Kim Building, phường Định Công, Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Một số dự án NƠXH khác, như dự án @Homes (phường Hoàng Mai) đang được chào bán ở mức 4,7-5,2 tỷ đồng/căn, trong khi IEC Thanh Trì với diện tích 60-70m2 được rao bán từ 3-4 tỷ đồng.

Không chỉ dự án trung tâm, ngay cả những khu xa hơn giá cũng tăng mạnh. Ghi nhận từ đầu năm 2024, NƠXH Hope Residence (phường Việt Hưng) có giá 2,1-2,3 tỷ đồng/căn, đến nay được rao bán 3,8-4,3 tỷ đồng. NƠXH Thạch Bàn (phường Long Biên) cũng ghi nhận mức tăng tương tự, từ 2,1-2,2 tỷ đồng lên 3,9-4,2 tỷ đồng/căn.

Vốn là những lựa chọn “bình dân”, các dự án nhà ở xã hội sau 5-10 năm sử dụng đã trở thành tài sản có giá trị cao, với mức tăng gấp 3-5 lần, thậm chí tiệm cận phân khúc thương mại cao cấp.

Nhà ở xã hội mở bán mới, giá chạm 30 triệu đồng/m2

Không chỉ thị trường thứ cấp tăng mạnh, ngay cả các dự án nhà ở xã hội mới mở bán cũng đang xác lập mặt bằng giá cao chưa từng có. Nếu trước năm 2023, giá bán NƠXH tại Hà Nội dao động từ 13-17 triệu đồng/m2, thì từ cuối năm 2024 đến nay, loạt dự án vừa mở bán đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Dự án Rice City Long Châu - Thượng Thanh (phường Bồ Đề) do Him Lam Thủ đô và BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, đang có giá cao nhất với 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Theo đó, căn nhỏ nhất 32,3m2 có giá khoảng 950 triệu đồng, căn lớn nhất 77,2m2 lên tới hơn 2,26 tỷ đồng.

Trước đó, dự án NƠXH Hạ Đình (phường Thanh Liệt) từng giữ kỷ lục với giá tạm tính 25 triệu đồng/m2, tương đương 1,75 tỷ đồng/căn 70m2.

Các dự án NƠXH xã Đông Anh và Kim Hoa (xã Tiến Thắng) lần lượt có giá 20,6 triệu đồng/m2 và 20,2 triệu đồng/m2.

Dự án có giá thấp nhất hiện nay là CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc), 18,4 triệu đồng/m2.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Đầu tháng 10, tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ lo ngại khi giá NƠXH tại Hà Nội đã lên mức cao kỷ lục, không còn phù hợp với mục tiêu hỗ trợ người thu nhập thấp.

“Giá cao có thể một phần do năng lực chủ đầu tư yếu, tiến độ kéo dài khiến chi phí đội lên; hoặc có hiện tượng lợi dụng chính sách để thổi giá. Cần kiểm soát chặt, tránh để người dân khó tiếp cận”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng đã đề nghị Hà Nội thành lập tổ công tác thanh, kiểm tra thực tế tại các dự án NƠXH.

Chuyên gia của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho rằng, thị trường NƠXH vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết để tốc độ triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn giai đoạn 2021-2030 bứt phá hơn nữa; trong đó có khó khăn về kiểm soát đầu cơ và chuyển nhượng NƠXH.

Theo VARS IRE, thực tế vẫn tồn tại tình trạng một số trường hợp mua NƠXH nhưng không sử dụng để ở, mà chuyển nhượng trái quy định, gây méo mó thị trường, làm tăng nguy cơ đầu cơ và khiến những người thực sự có nhu cầu không được tiếp cận nhà ở xã hội.

Để khắc phục điều này, song song với việc tăng cường thanh, kiểm tra toàn diện các dự án nhà ở xã hội, xử phạt doanh nghiệp có dự án bán sai đối tượng cũng như người dân chuyển nhượng sai quy định, VARS IRE kiến nghị sau thời hạn 5 năm sở hữu theo quy định hiện hành, việc chuyển nhượng NƠXH cần được ưu tiên cho những người dân thuộc diện đủ điều kiện mua và đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận.

Trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng không thuộc diện được hưởng chính sách về NƠXH, chủ sở hữu khi chuyển nhượng phải hoàn trả lại các ưu đãi đã được hưởng từ chính sách.