Tuổi 30, hoa hậu Kỳ Duyên sở hữu vóc dáng gợi cảm, phong cách quyến rũ bậc nhất showbiz. Người đẹp hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ với Đoàn Thiên Ân và tham vọng theo đuổi điện ảnh lâu dài.

Áp lực thoát định kiến “hoa hậu đóng phim”

Sau Bộ tứ báo thủ, hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục thử sức với điện ảnh trong Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Trong phim, cô vào vai Thị Mầu - nhân vật mang dấu ấn đậm nét trong văn hóa dân gian Việt Nam, đồng thời đặt ra cho người đẹp nhiều áp lực khi hóa thân trên màn ảnh rộng.

Hoa hậu Kỳ Duyên đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu trong "Chị chị em em 3".

Kỳ Duyên kể đã mất ngủ trước ngày phim công chiếu vì lo không thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân vật. Sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu, 2 diễn viên vốn dĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất cũng khiến cô thận trọng hơn.

“Điều khiến tôi lo hơn là sự kết nối giữa mình với 2 chị có tốt không, có thể hiện đúng tuyến nhân vật mà đạo diễn mong muốn hay không. Tôi mừng vì cả 3 đã phối hợp ăn ý với nhau”, cô tâm sự với VietNamNet.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ áp lực

Một phân đoạn đáng nhớ của Kỳ Duyên và Ninh Dương Lan Ngọc là cảnh 2 nhân vật tát nhau tại đình làng. Kỳ Duyên lo lực tay của mình quá mạnh có thể khiến đàn chị bị đau do cô thường xuyên tập luyện thể thao. Trước khi quay, cả hai trao đổi kỹ về tâm lý để hiểu phản ứng của nhân vật, đồng thời hạn chế việc phải thực hiện nhiều lần.

Thị Mầu trong phim là cô gái khao khát tình yêu, muốn kết hôn với người đàn ông mình lựa chọn nhưng không có được hạnh phúc. Khi tìm hiểu kịch bản và hóa thân nhân vật, Kỳ Duyên dành cho nhân vật sự cảm thông thay vì phán xét, bởi khát vọng tự quyết định tình yêu của cô bị ràng buộc bởi chính lễ giáo và định kiến phong kiến.

Hoa hậu Kỳ Duyên định hướng theo đuổi diễn xuất lâu dài.

Hai năm qua, Kỳ Duyên nỗ lực bước chân vào điện ảnh qua 2 dự án Bộ tứ báo thủ và mới nhất là Chị chị em em 3. Cô không chỉ đối mặt với thử thách của một diễn viên tay ngang mà còn chịu sức ép từ định kiến “người đẹp đóng phim”.

Xuất phát điểm là hoa hậu giúp cô được chú ý nhưng cũng khiến Kỳ Duyên phải đối diện với định kiến, khi năng lực diễn xuất thường bị đặt dấu chấm hỏi ngay từ đầu.

Kỳ Duyên hiểu rằng để thoát khỏi cái bóng hoa hậu, sự xuất hiện trên màn ảnh hay nỗ lực cá nhân là chưa đủ; điều quan trọng là tạo được dấu ấn bằng diễn xuất và thuyết phục khán giả qua từng vai diễn.

Cô dành thời gian tham gia các lớp học đào tạo diễn xuất, được NSND Lê Khanh chỉ dạy các bài học về kỹ thuật diễn, đài từ và cách xây dựng cảm xúc khi tiếp cận nhân vật.

“Với tôi, làm nghệ thuật cần sự đầu tư và hết mình. Tôi không muốn bước vào điện ảnh chỉ bằng bản năng mà phải kết hợp những trải nghiệm tự nhiên của bản thân với kiến thức được học. Tôi muốn theo đuổi vai trò diễn viên 1 cách chuyên nghiệp, nghiêm túc”, cô bày tỏ.

Tiết lộ quan hệ với Đoàn Thiên Ân, tự tin vóc dáng quyến rũ ở tuổi 30

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân vướng nghi vấn hẹn hò.

Hơn 1 năm qua, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhận được sự quan tâm của công chúng. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội, thoải mái tương tác và dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Sự gắn bó khiến họ nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò dù chưa công khai xác nhận mối quan hệ.

Không chỉ thân thiết trong cuộc sống, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn đồng hành, ủng hộ nhau trên con đường nghệ thuật. Cùng xuất phát điểm là hoa hậu, cả hai thấu hiểu những áp lực mà đối phương đối diện.

"Tôi hạnh phúc vì có Thiên Ân ở bên cạnh. Chúng tôi luôn ủng hộ, mong đối phương phát triển. Khi một trong hai có dự án mới, chúng tôi chia sẻ với nhau về công việc. Cả 2 hỗ trợ, nâng đỡ, giúp nhau tốt hơn mỗi ngày cả trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống", người đẹp nói.

Với Kỳ Duyên, sự ủng hộ của Thiên Ân không đơn thuần là những lời động viên mà còn nằm ở việc tôn trọng lựa chọn, tạo điều kiện để đối phương phát triển sự nghiệp. Cả hai đều mong muốn được khán giả nhìn nhận nghiêm túc trong lĩnh vực điện ảnh, vì thế càng hiểu những nỗ lực mà người kia phải bỏ ra để theo đuổi con đường đã chọn.

Hoa hậu tự nhận may mắn chưa trải qua mối tình bi kịch như nhân vật. Cô nhìn nhận mỗi mối quan hệ đều có câu chuyện và cách diễn ra riêng, không thể lấy trải nghiệm với một người để áp đặt cho người khác.

“Dù có yêu 10 người thì cũng là 10 người khác nhau, với 10 cách yêu khác nhau. Có những điều mình không thể lường trước trong chuyện tình cảm. Duyên số đến thế nào mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách của nó”, hoa hậu bộc bạch.

Hoa hậu Kỳ Duyên duy trì tập luyện, duy trì sắc vóc sau hơn 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Bên cạnh công việc, Kỳ Duyên duy trì chế độ sinh hoạt và tập luyện đều đặn để giữ vóc dáng. Ở tuổi 30, hoa hậu giữ thân hình lý tưởng với chiều cao 1,75m, số đo 3 vòng 85-60-93cm. Cô kết hợp chạy bộ, cardio, tập tạ với chế độ ăn uống được kiểm soát.

Việc ăn uống cũng được người đẹp duy trì theo kế hoạch. Do dễ tăng cân, cô hạn chế ăn vặt, lên thực đơn theo tuần và tự chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày. Với Kỳ Duyên, giữ gìn vẻ ngoài không chỉ dựa vào tập luyện mà còn đòi hỏi sự kỷ luật trong sinh hoạt.

Nhờ vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang gợi cảm, Kỳ Duyên thường thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Cô là một trong những hoa hậu có hình ảnh quyến rũ, nổi bật trong showbiz Việt.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Kỳ Duyên từng dự thi Miss Universe 2024. Nàng hậu định hướng theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp, với 2 vai chính trong Bộ tứ báo thủ và Chị chị em em 3.

Ảnh, clip: HK, NVCC