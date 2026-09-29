Trao đổi với VietNamNet tối 29/9, đại diện Cục Điện ảnh cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi đến Công ty iQiyi International Singapore PTE. LTD về việc yêu cầu gỡ bỏ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1).

Phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" (Mùa 1) bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi nền tảng.

Trong văn bản, Cục Điện ảnh cho rằng qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục đã nhận được thông tin công ty trên đang thực hiện phổ biến phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1) trên không gian mạng trên ứng dụng iQIYI cũng như 1 địa chỉ web tới người sử dụng tại Việt Nam.

Phim có độ dài 14 tập, hiện đang phổ biến tại Việt Nam đến tập 14. iQIYI phân loại và hiển thị mức T18 (phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên).

"Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy: Phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Căn cứ kết quả kiểm tra, phim được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - Phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022", Cục Điện ảnh cho biết.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu công ty gỡ bỏ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1) khỏi tên miền iq.com và ứng dụng iQIYI trong vòng 24 giờ, kể từ 11h ngày 29/9.

Công ty có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo kết quả thực hiện về Cục Điện ảnh trước 12h ngày 30/9.

Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1) là một series phim truyền hình Boys' Love (BL) của Thái Lan ra mắt năm 2023, xoay quanh câu chuyện 3 người bạn đi sâu vào mặt tối của ngành công nghiệp tình dục để tìm kiếm một người mất tích. Phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân, khai thác mặt tối giới trẻ và ngành giải trí.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài nền tảng iQIYI, phim hiện vẫn được đăng tải công khai trên 1 số web phim lậu.

Đây không phải lần đầu 1 bộ phim bị Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ hoặc không được phổ biến tại Việt Nam do vi phạm quy định về nội dung. Trước đó, nhiều tác phẩm quốc tế như Barbie, Uncharted - Thợ săn cổ vật, Abominable - Everest: Người tuyết bé nhỏ từng bị cấm chiếu hoặc rút khỏi rạp do xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò”.

Trên các nền tảng trực tuyến, Cục Điện ảnh hồi đầu năm cũng từng yêu cầu gỡ Tôi thấy ánh dương rực rỡ do xuất hiện nhiều hình ảnh bản đồ chứa “đường lưỡi bò”. Tháng 7/2023, phim Hướng gió mà đi cũng bị ngưng chiếu và xóa khỏi các nền tảng vì phát hiện hình ảnh phi pháp xuất hiện trong nhiều tập phim.

Ảnh: Tư liệu