Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Cơ quan quản lý có động thái mạnh tay xử lý phim "Hãy để tôi tỏa sáng" chứa "đường lưỡi bò".

Theo đó, đoàn kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng gồm: Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên khác.

Đoàn thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác chấp hành quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ban hành kèm theo Quyết định số 3543/QĐ-BVHTTDL ngày 3/10 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Trưởng đoàn kiểm tra phân công thành viên và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên. Các thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của Trưởng đoàn.

Văn bản nêu rõ đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tối 5/10, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho VietNamNet biết Cục tích cực làm việc với các đơn vị liên quan về bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng ngay khi nhận được phản ánh của khán giả.

Cục Điện ảnh đã ban hành yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị 2 công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Đến sáng 6/10, 2 công ty trên đã có báo cáo gửi Cục Điện ảnh liên quan đến việc phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Về lý do chậm báo cáo theo yêu cầu của Cục, 2 công ty trên nêu lý do trụ sở của họ không đặt ở Việt Nam và hiện đang trong tuần nghỉ lễ.

Triệu Lộ Tư - nữ chính của phim "Hãy để tôi tỏa sáng".

Tác phẩm truyền hình Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất gồm 32 tập được trình chiếu trên các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam thời gian qua.

Tối 2/10, nhiều khán giả phát hiện phút 29 ở tập 16, phía sau nhân vật Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim Trung Quốc vướng chi tiết nhạy cảm. Trước đó, một số phim từng bị tẩy chay, cấm chiếu ở Việt Nam vì có nhiều yếu tố sai lệch, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

"Đường lưỡi bò" còn được gọi là đường 9 đoạn, với 9 đoạn đường liền kề nhau do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Ảnh: Tư liệu