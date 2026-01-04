Tối 3/1, mạng xã hội lan truyền thông tin phim Tôi như ánh dương rực rỡ chứa đường lưỡi bò. Cụ thể ở phút 32 của tập 25, chi tiết này xuất hiện trên bản đồ ở màn hình lớn.

Chi tiết này được cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện. Các diễn đàn phim Trung Quốc, fanpage của 2 diễn viên chính đồng loạt đăng tải thông báo ngưng cập nhật phim nhằm thể hiện động thái phản đối, tẩy chay.

Tập 25 của phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" chứa hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp.

Trao đổi với VietNamNet sáng 4/1, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết Cục đã tiếp nhận thông tin và đang làm việc với các bên có liên quan. Đơn vị cũng cho rà soát tổng thể, chờ báo cáo để có hướng xử lý tiếp theo.

"Quan điểm của Cục Điện ảnh trước nay là không chấp nhận những hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong các phim dưới bất kỳ hình thức nào. Các đơn vị cần phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật", ông Cường nói.

Tôi như ánh dương rực rỡ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn, xoay quanh chuyện tình giữa 2 nhân vật Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch) và Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long).

Cặp đôi Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long - nam nữ chính của phim.

Phim khai thác đề tài tình cảm học đường, nhịp phim nhẹ nhàng, mang không khí chữa lành. Dự án nhận được điểm số cao trên các nền tảng mạng xã hội, lập nhiều kỷ lục về lượt xem.

Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim Trung Quốc vướng "đường lưỡi bò". Hồi tháng 10, dư luận từng bức xúc khi phim Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính cũng cài cắm hình ảnh gây tranh cãi.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng thành lập Đoàn kiểm tra về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng sau khi vụ việc trên được phản ảnh.

Phim "Hãy để tôi tỏa sáng" hồi tháng 10 được ghi nhận chứa đường lưỡi bò.

Một số phim từng bị tẩy chay, cấm chiếu ở Việt Nam vì có chi tiết nhạy cảm, sai lệch, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam như: Hướng gió mà đi, Người tuyết bé nhỏ, Nhất sinh nhất thế, Lấy danh nghĩa người nhà, Một đời một kiếp, Em là thành trì doanh lũy, Em là niềm kiêu hãnh của anh do cặp đôi nổi tiếng Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính.

"Đường lưỡi bò" còn được gọi là đường 9 đoạn, với 9 đoạn đường liền kề nhau do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Ảnh: Tư liệu