Johnny Depp gây chú ý khi trở lại màn ảnh trong phim Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh sau thời gian dài vắng bóng kể từ khi thắng kiện vợ cũ 15 triệu USD.

Johnny Depp trong "Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh". Ảnh: ©Paramount

Bộ phim đánh dấu lần tái xuất màn ảnh Hollywood sau 8 năm vắng bóng. Trong phim, Johnny Depp hóa thân thành một ông già khó ưa với lớp hóa trang cầu kỳ, giữa bối cảnh London thời Victoria. Đây cũng là không gian từng gắn liền với vai diễn trong Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - tác phẩm mang về cho anh đề cử Oscar thứ 3. Theo đạo diễn Ti West, Johnny Depp đã thể hiện được những nét tính cách khó ưa đặc trưng của Scrooge, đồng thời mang đến cho nhân vật sự hài hước và duyên dáng riêng.

Theo Variety, nam diễn viên được trả thù lao 5 triệu USD (hơn 128 tỷ đồng) cho vai diễn này, bằng 1/4 mức cát-sê Johnny Depp từng đạt được ở thời kỳ hoàng kim 15-20 năm trước với mức trung bình 20 triệu USD (khoảng gần 520 tỷ đồng).

Các bộ phim có sự tham gia của tài tử sinh năm 1963 đã đạt tổng doanh thu phòng vé toàn cầu hơn 4,3 tỷ USD. Trong suốt sự nghiệp, anh đã nhận được rất nhiều đề cử và giải thưởng danh giá trên toàn thế giới, trong đó có 10 đề cử Quả cầu vàng. Anh cũng 3 lần được đề cử giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với các tác phẩm: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, Finding Neverland và Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Johnny Depp tại sự kiện quảng bá phim "Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh". Ảnh: FBNV

Hãng Paramount đang đặt cược rằng khán giả xem phim đã nhớ Johnny Depp sau 8 năm kể từ phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ra mắt năm 2018. Anh từng bị Warner Bros buộc rút khỏi loạt phim phần tiếp theo của Harry Potter vào năm 2020 sau khi thua kiện tạp chí The Sun của Anh - trang tin gọi nam diễn viên là "kẻ đánh vợ". Tuy nhiên, Johnny Depp đã thắng trong phiên tòa kiện phỉ báng sau đó tại Mỹ.

Một nghiên cứu tháng 4/2026 của National Research Group cho thấy người hâm mộ chưa bao giờ quay lưng với anh. Những người tham gia khảo sát xếp Johnny Depp vào top 10 diễn viên (trên cả Tom Hanks) có khả năng "khiến bạn muốn ra rạp xem một bộ phim mới nhất trong tương lai".

"Khán giả không bận tâm. Anh ấy vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất hành tinh. Điều đó đối với tôi nói lên rất nhiều điều về việc Hollywood thường tự tạo ra và mắc kẹt trong những tiên đoán của chính mình như thế nào", Kevin Goetz, người sáng lập kiêm CEO của công ty nghiên cứu khán giả Screen Engine/ASI, cho biết.

Khán giả Việt Nam sẽ được gặp lại Johnny Depp trong Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh ra rạp từ ngày 13/11.