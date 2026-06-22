Ngày 22/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin hoạt động sản xuất nội dung của đài JTBC đang xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn sau khi tập đoàn này tuyên bố vỡ nợ. Mới đây, đoàn phim Tái khám phá tình yêu đã quyết định tạm dừng ghi hình trong một tháng.

Đại diện bộ phim cho biết việc tạm ngừng sản xuất nhằm "nâng cao chất lượng kịch bản". Người này giải thích thêm: "Mùa mưa sắp đến nên đoàn phim sẽ tranh thủ thời gian này để hoàn thiện mọi thứ trước khi quay trở lại".

Tuy nhiên, lý do trên vẫn khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Chỉ mới ngày 10/6, nhà sản xuất đã công bố dàn diễn viên gồm Kim So Yeon, Kim Ji Suk, Yoon Hyun Min và Hwang Woo Seul Hye, đồng thời xác nhận kế hoạch phát sóng vào nửa cuối năm 2026.

Kim So Yeon được công bố là nữ chính của "Tái khám phá tình yêu".

Việc đột ngột dừng ghi hình chỉ hơn 10 ngày sau khi công bố dàn diễn viên khiến công chúng không khỏi nghi ngờ về nguyên nhân thực sự. Theo giới chuyên môn, việc ngưng quay trong thời gian dài ở giai đoạn chuẩn bị phát sóng cuối năm có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ và kế hoạch phát hành của bộ phim.

Trước đó, đài JTBC đã tuyên bố vỡ nợ, trong khi công ty mẹ JoongAng Holdings cùng nhiều công ty thành viên bước vào quá trình tái cơ cấu. Tái khám phá tình yêu được sản xuất bởi SLL, công ty con của ContentreeJoongAng và dự kiến lên sóng trên JTBC vào nửa cuối năm nay.

Bộ phim thuộc thể loại tình cảm công sở, xoay quanh câu chuyện của một cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn phải sống chung dưới một mái nhà và tiếp tục làm việc tại cùng một công ty. Những lần chạm mặt mỗi ngày khiến cả hai dần nhìn lại những tổn thương trong quá khứ và khám phá lại tình cảm dành cho nhau.

Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất của Kim So Yeon trên màn ảnh nhỏ. Sự góp mặt của Kim Ji Suk, Yoon Hyun Min và Hwang Woo Seul Hye cũng nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả.

Kim So Yeon trong "Cuộc chiến thượng lưu":

Nguồn: Daum