Chiều 10/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức họp báo thường kỳ Quý III năm 2025, cung cấp nhiều thông tin quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý.

Theo báo cáo, trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ đã thu hồi 1 giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (đạt tỷ lệ 96%) trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm trên YouTube (tỷ lệ 92%) và 798 nội dung vi phạm trên TikTok (tỷ lệ 97%). Cơ quan chức năng cũng đã theo dõi, giám sát hoạt động của 6 doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại Việt Nam.

Toàn cảnh họp báo thường kỳ Quý III/2025.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, công tác chặn, gỡ thông tin xấu độc được cục triển khai thường xuyên từ năm 2017, với lực lượng chuyên trách kết hợp giữa con người và công cụ kỹ thuật. Các yêu cầu xử lý được gửi tới các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện.

"Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ chặn gỡ luôn đạt trên 90%. Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, chúng tôi sẽ triển khai chiến dịch trực chiến, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới trực 24/7 và chặn gỡ thông tin sai phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ kể từ khi phát hiện. Đồng thời, chúng tôi đang mở rộng chiến dịch xử lý các trang tin xuyên biên giới chuyên tung tin giả, bóp méo sự thật", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng chỉ rõ, thời gian gần đây, trên các nền tảng như TikTok, YouTube xuất hiện nhiều kênh tự xưng với cái tên rất hot, sử dụng thuật toán AI để tạo ra nội dung sai lệch, thậm chí mang tính chống phá.

"Trước đây việc xử lý các trang tin này khó khăn nhưng sau quá trình đấu tranh với các nền tảng, tình hình đã cải thiện đáng kể. Từ tháng 9/2025, Cục đã đẩy mạnh chặn, gỡ thông tin xấu độc, góp phần thanh lọc không gian mạng", ông nhấn mạnh.

Phim về tổng tài Trung Quốc khiến khán giả ngán ngẩm. Ảnh: Weibo

Tại họp báo, báo chí bày tỏ lo ngại khi web drama đề tài "Tổng tài" xuất hiện với mật độ dày đặc trên mạng xã hội với nhiều nội dung khác nhau, điều này có thể gây tác hại xấu đến người xem, đặc biệt là giới trẻ và trẻ em, đồng thời đặt câu hỏi liệu có nên xử lý, giảm thiểu sự xuất hiện của dòng phim này trên mạng xã hội.

Theo ông Tự Do, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn có chủ trương xây dựng không gian mạng an toàn hữu ích, lành mạnh cho người dân sử dụng.

"Nếu bất kỳ nội dung nào ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, chuẩn mực… của người dân, giới trẻ chúng tôi sẽ xem xét xử lý ngay. Tuy nhiên, đối với trường hợp cụ thể như thế này cần sự đánh giá kỹ lưỡng hơn", ông Tự Do nói.

Lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, các web drama, nội dung phim ngắn trên mạng xã hội được xem xét, xử lý nội dung theo Nghị định 147. Tuy nhiên, rất khó để xác định thế nào là vi phạm pháp luật đối với loại phim này.

"Phải xem xét nội dung đó có tiêu cực, truyền tải tư tưởng sai lệch, có hở hang, ảnh hưởng đến thiếu nhi hay mê tín dị đoan... hay không. Nếu có, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý ngay đối với nội dung đó. Tuy nhiên, không thể chặn gỡ cả một chủ đề 'Tổng tài' mà phải theo từng nội dung cụ thể của web drama, phim ngắn đó", ông Tự Do nhận định.