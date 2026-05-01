Lưu Hiểu Khánh vừa đăng bài trên mạng xã hội để ăn mừng việc phim ngắn Võ Tắc Thiên truyền kỳ vượt mốc 100 triệu lượt xem. Nữ diễn viên viết: “Không phải nhân vật nào cũng có cơ hội sống lại thêm lần nữa trong đời nhưng Võ Tắc Thiên thì có. Có người nói tôi quá liều, nên nghỉ ngơi đi nhưng tôi không làm vậy”.

Cô tiếp tục chia sẻ: “Võ Tắc Thiên dám xưng đế thì Lưu Hiểu Khánh cũng dám quay lại với phim ngắn. Hơn 100 triệu lượt xem không phải nhờ may mắn. Người không chịu thua sẽ luôn chiến thắng”.

Tạo hình của Lưu Hiểu Khánh trong "Võ Tắc Thiên truyền kỳ".

Được biết, Võ Tắc Thiên truyền kỳ lên sóng từ ngày 13/5, đánh dấu màn tái xuất của Lưu Hiểu Khánh với hình tượng nổi tiếng sau 31 năm kể từ phiên bản kinh điển năm 1995.

Theo truyền thông Trung Quốc, quá trình quay phim chỉ kéo dài khoảng 90 ngày, trong khi nữ diễn viên mỗi ngày chỉ nghỉ khoảng 4 tiếng. Dù đã 71 tuổi, tạo hình và thần thái của Lưu Hiểu Khánh trong phim vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng dòng phim ngắn hiện nay khá phù hợp với Lưu Hiểu Khánh nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dạn và khả năng giữ phong độ ổn định.

Trước những nhận xét cho rằng một “diễn viên huyền thoại” không nên đóng phim ngắn, Lưu Hiểu Khánh thẳng thắn cho biết thích thử sức với những điều mới và không cho rằng phim ngắn kém tính nghệ thuật.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ nhận lời tham gia để giữ trạng thái làm nghề tốt nhất và chờ đợi những vai diễn phù hợp tiếp theo trong sự nghiệp.

Nguồn: Sohu