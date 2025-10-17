Tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nghệ sĩ - nhà văn Mạc Can.

Tham gia cùng đoàn còn có NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM; NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM... cùng nhiều văn nghệ sĩ.

Dịp này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng ghé thăm nghệ sĩ Mạc Can (ảnh trái).

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông tham gia rất nhiều lĩnh vực: viết văn, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Năm 1997, ông ghi dấu với vai bác Ba Phi trong phim truyền hình "Đất phương Nam".

Cũng tại đây, đoàn thăm và tặng quà NSƯT Diệu Hiền - nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Bà được mệnh danh là "Đệ nhất đào võ" của sân khấu cải lương Việt Nam.

Dù đã 80 tuổi, sức khoẻ yếu hơn nhưng NSƯT Diệu Hiền chia sẻ bà vẫn tranh thủ đi hát. Bà vui vẻ ca tặng đoàn trích đoạn "Trụ Vương thiêu mình":

Nghệ sĩ Lam Sơn trò chuyện cùng NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

Sau đó, đoàn đến thăm nhà văn Xuân Phượng tại nhà riêng, lắng nghe chia sẻ về cuộc sống hiện tại cùng những trăn trở đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc bày tỏ xúc động trước hành trình gần một thế kỷ cống hiến của nhà văn Xuân Phượng – từ một cô gái Huế trở thành chiến sĩ cách mạng, bác sĩ quân y, phóng viên chiến trường, đạo diễn phim tài liệu, và sau này là người sáng lập phòng tranh tư nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2024, bà được một hãng truyền thông quốc tế tại Anh vinh danh là một trong 100 phụ nữ truyền cảm hứng nhất thế giới ở tuổi 95.

Đoàn cũng đến thăm hỏi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó có Đất nước, Bài ca không quên, Dấu chân phía trước, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ... Âm nhạc của ông giàu cảm xúc, mang tinh thần sử thi, gắn với những giai đoạn trọng yếu của lịch sử dân tộc.

Cuối cùng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đến thăm NSND Trà Giang – biểu tượng của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Moskva và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các bộ phim như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Chị Tư Hậu, Huyền thoại mẹ, Em bé Hà Nội...

Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp âm thầm nhưng to lớn của các văn nghệ sĩ, đồng thời cho biết: TPHCM luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý và chia sẻ từ các thế hệ nghệ sĩ để xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, hiện đại, nhân văn và đậm bản sắc.