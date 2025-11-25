Cuộc thi do Báo Công lý phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền, đưa các quy định Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến gần hơn với người dân.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung pháp luật, góp phần hình thành môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc, đồng thời thúc đẩy ý thức tự bảo vệ sức khỏe và trách nhiệm cộng đồng của mỗi cá nhân.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”, diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 30/11/2025.

Việc tổ chức cuộc thi được đặt trong bối cảnh gánh nặng bệnh tật và thiệt hại kinh tế do thuốc lá gây ra tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, đòi hỏi sự vào cuộc cấp thiết của toàn xã hội.

Thuốc lá, với khoảng 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư, là nguyên nhân của ít nhất 25 loại bệnh và là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận mỗi năm có hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu liên quan đến thuốc lá.

Tại Việt Nam, số liệu của WHO cho thấy, sử dụng thuốc lá gây ra 85.500 ca tử vong mỗi năm, trong đó hút thuốc thụ động gây thêm 18.800 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 104.300 ca một năm vì các bệnh liên quan.

Cuộc thi đặc biệt hướng tới đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên khi tình trạng sử dụng thuốc lá mới đang có xu hướng gia tăng đáng báo động.

Việt Nam là một trong những quốc gia ký kết sớm nhất Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC) của WHO, thể hiện rõ chủ trương coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Vì vậy, việc trang bị kiến thức pháp luật và hiểu biết đúng đắn về tác hại của thuốc lá càng trở nên cấp thiết.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, khuyến khích sự tham gia của học sinh, sinh viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nội dung thi bao gồm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; kiến thức về tác hại của thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thu Loan