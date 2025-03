Hôm 24/3, Công an Hà Nội phối hợp với công an phường sở tại kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt tại phố cà phê đường tàu (đoạn từ phố Trần Phú tới Phùng Hưng).

Kể từ hôm đó, khu vực này vắng vẻ khác lạ. Nhiều cửa hàng đóng cửa, bàn ghế được xếp gọn gàng.

Một số quán mở cửa nhưng không có khách.

Đến chiều tối, tại lối vào, lực lượng chức năng cử người túc trực. Khi thấy khách đến, nhân viên bảo vệ đều từ chối cho vào và mời tất cả ra ngoài.

Các quán cà phê mở cửa nhưng không có khách, vì các lối vào đã bị lập chốt chặn.

Càng về chiều muộn càng có nhiều du khách, trong đó phần lớn là người nước ngoài, tập trung tại các lối vào, chật kín các điểm giao từ phố Điện Biên Phủ, Trần Phú tới Phùng Hưng.

Đa phần khách mong muốn được vào trải nghiệm phố cà phê đường tàu là người nước ngoài đi du lịch tự do. Họ biết đến phố cà phê đường tàu thông qua các bài viết trên mạng giới thiệu các điểm du lịch tại Hà Nội.

Nhiều du khách nài nỉ được vào chụp ảnh tại đường tàu sát rào chắn.

Tuy nhiên, đến tối 26/3, rào chắn tại các lối vào bất ngờ được mở. Phố cà phê đường tàu (từ Điện Biên Phủ tới Phùng Hưng) lại đông như chưa hề có lệnh cấm.

Ngay từ 19h15, nơi đây chật kín người nước ngoài. Họ ùn ùn tiến vào trong, trong khi chỉ còn 15 phút nữa tàu đi qua.

Các hàng quán ngay lập tức kín chỗ. Bàn ghế lại được bày ra bên ngoài để đón khách.

Dòng người tràn ra sát đường ray chưa tới 1m vào thời điểm tàu chạy qua để quay phim, chụp ảnh.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được ghi hình khoảnh khắc này.