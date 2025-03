Ngày 24/3, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường sở tại kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt tại phố cà phê đường tàu (đoạn từ phố Trần Phú - Phùng Hưng).

Cảnh sát nhắc nhở chủ hàng quán dọn dẹp bàn ghế, đóng cửa hàng. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay khi có mặt, cảnh sát phát hiện nhiều hàng quán vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Các chủ cửa hàng khi thấy "bóng dáng" lực lượng chức năng cũng nhanh chóng thu dọn bàn ghế, tạm đóng cửa hàng.

Nhiều du khách nước ngoài đang ở bên trong các hàng, quán cũng được CSGT mời ra phía ngoài để đảm bảo an toàn.

Nhiều du khách được mời ra ngoài trước khi tàu chạy qua. Ảnh: Đình Hiếu

Rất đông du khách nước ngoài tụ tập gần hành lang đường sắt để xem tàu đi qua. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Kim Hee Joon (28 tuổi, du khách người Hàn Quốc) cùng nhóm bạn 7 người có chuyến du lịch dài 10 ngày đến Việt Nam. Nam du khách cho biết, nhiều người Hàn Quốc đã chia sẻ những bức ảnh rực rỡ tại đường tàu này qua mạng xã hội.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhưng một số chủ hàng, quán vẫn cố tình bày bán trong hành lang an toàn đường sắt.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp công an phường sở tại có đường sắt đi qua để nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm, tránh để xảy ra tai nạn giao thông. Nhất là trên tuyến phố cà phê đường tàu đoạn từ Phùng Hưng đến Lê Duẩn", trung tá Hải nhấn mạnh.

Nhiều hộ kinh doanh lắp mái, đồ trang trí che kín đường tàu. Ảnh: Đình hiếu

Thống kê của Phòng CSGT, trung bình mỗi tháng các Đội CSGT xử lý từ 47-50 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại phố cà phê đường tàu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt với các chủ hàng quán vi phạm, về hành vi bày bán để vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Với hành vi này, các chủ hàng quán sẽ bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.