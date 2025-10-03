Câu chuyện được ông Nguyễn Thanh Tùng kể lại trong phiên thảo luận Thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và chính sách đột phá cho các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam, diễn ra chiều 2/10 tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Hòa Lạc.

Hiệu trưởng Đại học CMC UNI cho rằng Việt Nam nên nghiên cứu mô hình thu hút nhân tài của Trung Quốc. Theo ông Tùng, một trong những chính sách quan trọng của nước bạn là "trải thảm đỏ mời Hoa kiều về bất kể giá nào".

Chính sách này tập trung vào việc mời những Hoa kiều giỏi từ các nước, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, trở về. Đi kèm với lời mời là những đãi ngộ cụ thể.

Chẳng hạn, một người bạn của ông khi từ Thụy Điển về làm việc tại Trung Quốc nhận được một căn hộ riêng và mức lương gấp 3 lần mặt bằng chung của giáo sư tại địa phương.

Quan trọng hơn, Trung Quốc còn tạo điều kiện để những chuyên gia này tự tuyển đội ngũ của mình, tránh tình trạng người giỏi làm việc dưới quyền người kém.

Các diễn giả tham gia thảo luận Thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và chính sách đột phá cho các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam. Ảnh: NIC

Ông Tùng nhấn mạnh, để Việt Nam có thể cạnh tranh trong khu vực, việc "trải thảm đỏ mời Việt kiều về là phương án nhanh chóng".

Hiện nay có rất nhiều người Việt rất giỏi ở nước ngoài, và vấn đề là làm sao tạo ra chính sách tốt, môi trường và cơ hội phát triển để mời họ về làm việc.

Bình luận của ông phù hợp với nhận xét trong báo cáo “Kiến tạo tương lai bán dẫn Việt Nam: Đột phá từ nhân tài và công nghệ và đổi mới sáng tạo” của World Bank.

Theo bà Mariam J. Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, gần 65% nhân tài công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi hiện đang làm việc ở nước ngoài.

“Việc tạo ra những điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn nhân tài này trở về cống hiến sẽ giúp Việt Nam đi tắt đón đầu, thu hẹp những khoảng cách về tri thức và mạng lưới quan hệ mà nếu không sẽ mất hàng thập kỷ để xây dựng”, bà Sherman phát biểu trong sự kiện cùng ngày.

Dù vậy, ông Trần Văn Xuân, Chủ tịch và đồng sáng lập Công ty Brain-Life - người đã sống ở nước ngoài 25 năm, lại đưa ra quan điểm khác.

“Mình đừng nghĩ mình là nhân tài, mình chờ người ta ‘đãi’. Thay vì thế, mình xem về Việt Nam như là cơ hội để mình phát triển”, ông chia sẻ về vai trò chủ động của cá nhân trong việc tìm kiếm cơ hội.

Ông dẫn câu chuyện tại Brain-Life như một minh chứng. Startup của ông đang cung cấp phần cứng, phần mềm và giải pháp AI để tập trung vào bài toán sức khỏe tinh thần.

Trong hơn 20 nhân sự, có 10 tiến sĩ là những chuyên gia có 10-15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này ở nước ngoài. Họ tham gia giúp đỡ, hỗ trợ nhân sự trong nước. Theo ông, điều quan trọng là đưa ra bài toán để họ đóng góp, cống hiến.

Việt Nam đã công bố 11 nhóm công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo World Bank, đầu tư vào con người là yếu tố nền tảng, là động lực thúc đẩy khoa học và công nghệ.

Đồng thời, mang lại cho doanh nghiệp niềm tin sẽ có được nguồn nhân tài phù hợp ở mọi cấp độ - từ các kỹ thuật viên và kỹ sư có kỹ năng cao đến các nhà khoa học và nhà lãnh đạo có tầm nhìn.