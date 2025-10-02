Tại Diễn đàn "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược" diễn ra chiều 2/10, ông Thiều Phương Nam chia sẻ Qualcomm đã chi khoảng 105 tỷ USD cho R&D trong 40 năm hoạt động. Một tỷ lệ lớn – 75% nhân viên của tập đoàn là kỹ sư phát triển công nghệ.

Trong hơn 20 năm qua, Qualcomm cũng đồng hành cùng Việt Nam qua nhiều thế hệ công nghệ: Từ hợp tác với Viettel triển khai thiết bị 3G đầu tiên, hỗ trợ Vsmart thiết kế điện thoại 4G và 5G “Made in Vietnam”, đến cùng Viettel phát triển hạ tầng 5G trên chuẩn Open RAN.

Qua đó, Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia làm chủ công nghệ thiết kế và sản xuất hạ tầng 5G trên chuẩn Open RAN. Ngoài ra, Qualcomm cũng phối hợp với VNPT trong việc đưa ra các thiết bị kết nối Wi-Fi 7.

Ông Thiều Phương Nam - Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Campuchia và Lào - cho biết Việt Nam là một trong những trung tâm R&D lớn của Qualcomm. Ảnh: NIC

Đặc biệt, tháng 6/2025, Qualcomm thông báo thành lập trung tâm R&D về AI tại Việt Nam, với đội ngũ kỹ sư 100% là người Việt, tham gia trực tiếp vào các dự án AI tiên tiến nhất của tập đoàn.

Khi ấy, đại diện tập đoàn cho biết trung tâm R&D AI ở Việt Nam sẽ trực thuộc nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo toàn cầu của Qualcomm, đóng vai trò phát triển giải pháp AI tạo sinh và tác nhân AI (AI Agent) ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như smartphone, laptop, công nghệ thực tế mở rộng XR, ô tô, IoT.

“Trong chuyến thăm vừa qua, CEO của Qualcomm khẳng định cam kết trong việc mở rộng các hoạt động R&D của tập đoàn tại Việt Nam. Việt Nam sẽ trở thành cứ điểm R&D quan trọng của Qualcomm trên toàn cầu với nguồn nhân lực công nghệ chất lượng và sự hỗ trợ rất tốt từ chính sách của Chính phủ”, ông Thiều Phương Nam cho biết.

Ông chia sẻ thêm, Qualcomm đang tập trung phát triển 3 công nghệ lõi gồm: kết nối, điện toán hiệu năng cao và năng lượng thấp, cùng AI tại biên (AI at the Edge).

Nhắc đến những lợi ích mà AI mang lại đối với cách tiếp cận công nghệ và hiệu quả sản xuất, ông nhận xét đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia mạnh hơn vào chuỗi công nghệ trên toàn cầu.

Cùng với Qualcomm, nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu khác cũng đang chọn Việt Nam làm điểm đến cho các trung tâm R&D.

Samsung đã xây dựng trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội; Marvell mở phòng thí nghiệm chip tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; SAP đầu tư 150 triệu EUR phát triển trung tâm R&D mới; NVIDIA xúc tiến thành lập trung tâm R&D AI; trong khi Fujikin (Nhật Bản) và Injungbo (Hàn Quốc) cũng triển khai các dự án nghiên cứu tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Làn sóng này cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm hội tụ quan trọng trong chuỗi đổi mới sáng tạo và công nghệ thế giới.