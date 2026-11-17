Chiều 17/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự, phát biểu và chung vui cùng cán bộ, nhân dân liên khu dân cư phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tỉnh An Giang nói chung, phường Rạch Giá và Liên khu dân cư nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại An Giang. Ảnh: HH

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ khăng khít giữa giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết. Văn hóa bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái; sự đồng lòng của nhân dân chính là môi trường bền vững để các giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ và lan tỏa từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư phường Rạch Giá năm 2026. Ảnh: HH

Những giá trị ấy được thể hiện sinh động từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, qua tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tinh thần chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Sức mạnh của văn hóa, con người An Giang được phát huy để thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà động viên cán bộ, nhân dân Liên khu dân cư, các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn Liên khu dân cư phường Rạch Giá. Ảnh: HH

Phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên, nhằm xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách; trước hết, góp phần chuẩn bị tốt cho APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đồng thời, An Giang cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao quà và biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HH

Tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng nhiều phần quà nhằm động viên tinh thần cán bộ và nhân dân liên khu phố; các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh An Giang, phường Rạch Giá cũng trao quà, biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Liên khu dân cư phường Rạch Giá, có 6 khu phố, với hơn 7.000 hộ dân, trên 26.000 nhân khẩu. Thời gian qua, bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội. Đến nay, toàn Liên khu dân cư chỉ còn 6 hộ nghèo, mặt bằng đời sống nhân dân được nâng lên; tỷ lệ gia đình văn hóa ở các khu phố đều trên 96%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo sức khỏe nhân dân được quan tâm; các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Hẻm xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh trật tự”, các tổ nhân dân tự quản và hoạt động hòa giải ở cơ sở được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.